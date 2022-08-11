原标题：从快递大数据看当前经济活力

7月快递行业发展趋势指数环比上升5%，发展规模指数同比上升3.8%；快递业务量预计同比增长约6.2%，业务收入预计同比增长约7.7%……日前，国家邮政局披露的一系列快递数据向好，折射出我国市场需求加快释放、经济发展充满活力。

多项快递数据向好 复苏节奏继续加快

国家邮政局日前发布的数据显示，今年上半年，邮政行业业务收入累计完成6543.1亿元，同比增长6.5%。其中，全国快递业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。

一系列快递发展指数也显示出行业回暖向好态势。国家邮政局最新发布的7月中国快递发展指数显示，在行业高质量发展的背景下，快递服务质量指数与发展趋势指数分别为336.6和68.8，环比分别提升0.5%和5%。发展规模指数和发展能力指数分别为356.9和202，同比分别上升3.8%和1.3%。

从分项指标来看，7月快递业务量预计同比增长约6.2%，业务收入预计同比增长约7.7%，行业发展稳中向好，规模持续回升。

不仅仅是行业运行数据有所好转，释放了信心，7月以来，一个个多功能枢纽节点加快建设、一条条多方式运输通道加快拓展，也反映出我国快递物流行业网络枢纽体系不断完善，发展能力日益增强。

安徽合肥冷链分拨中心投入使用，常熟智慧电商物流产业园开工建设，北川无人机运行基地陆续投用；增开中老跨境普货专线，鄂州花湖机场开航投运，行业自有航空公司新增3架全货机，开通成都-加德满都、昆明-德里、深圳-大阪、南宁-曼谷等国际全货运航线……

展望下一阶段，中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，进入8月份，一系列稳增长政策效果将会进一步显现，此外，随着高温天气的缓解，消费淡季临近尾声，终端开工率有望回升，快递市场需求复苏的节奏将会继续加快。

畅通市场循环 助力消费扩容升级

“现在订单已经供不应求了，网络销售的价格比传统模式高，预计今年可以增收3万至4万元。”进入7月中旬，浙江省云和县翠冠梨迎来上市高峰，元和街道梨庄村的蓝师傅每天忙得不可开交。

翠冠梨香脆多汁，上市前就已经接受网络预订，采摘包装后，快递马不停蹄将其送往各地。为了降低破损率，快递企业研发了专属气泡膜包装。“电商+快递，让我们钱袋子更鼓了。”蓝师傅说。

宁夏盐池滩羊闻名全国，古师傅一直在做滩羊养殖，现如今他再也不用发愁如何将羊肉送到县城甚至更远的市里寄出去。现在接到订单，快递人员会直接上门揽收，次日一大早，羊肉就能送到收件人手中。

诸如此类的案例还有很多，邮政快递业在自身加快回暖的同时，畅通市场循环、促进消费扩容、助力经济平稳发展的效应也在显现。

国家统计局数据显示，今年上半年实物商品网上零售额为5.45万亿元，增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。“快递服务支撑的网上商品零售额占社会消费品零售额的比重超过1/4，是促进消费扩容和升级的重要助力。”国家邮政局发展研究中心业务研究一部副主任刘江指出。

随着快递网络不断下沉，农村寄递便捷度大幅提升，农产品直销的增多，让农民钱包鼓了，也让消费者更好、更快享受到高品质的生鲜。

数据显示，今年上半年，农村地区快递包裹收投量达到219亿件，支撑农产品网络零售额突破2900亿元，同比增长12.4%。

“7月，农产品寄递成为行业规模增长重要动力源。”国家邮政局相关人士表示，7月，我国各地生鲜蔬果密集上市，快递企业发挥自身供应链管理、干线网络、末端服务、产品营销等能力优势，结合田间直播与产地直发模式，优化完善产地一体化寄递解决方案，打造“现采-现装-现发”一站式服务，让更多农产品通过快递渠道直发全国。

快递进厂加快 助推产业融合发展

“随着发展水平提升，邮政快递业不仅在促进消费方面起到重要支撑作用。邮政快递业逐渐深度融入农业、工业的各个环节，参与销售、仓储、物流，甚至是品牌管理，在产业链供应链中的作用和地位明显增强，同时提高了相关产业的竞争力。”中国国际发展知识中心副主任魏际刚说。

在贵州遵义，辣椒是支柱产业，年产150余万吨，当地邮政企业建设490亩高品质辣椒基地，与加工企业深度合作，培育打造邮政品牌，并研发30余个新产品。“在今年5月底的直播中，仅9天时间，便销售7万件，销售额94万元。”遵义邮政分公司负责人说。

在广东佛山，2021年培育快递服务制造业项目29个，快递业务量超过2540万件，收入超过4亿元，支撑制造业产值近百亿元。

在芜湖，寄递企业已为汽车零部件、新材料、家电、机器人制造等多种制造型企业提供包含主要支柱性产业的采购、生产与销售各环节的定制化寄递服务。

以芜湖奇瑞备件精品分公司为例，自从快递进厂以来，没有中间环节的一站式服务，让奇瑞备件公司平均到货周期从2.3天缩短至1.8天，货损率下降到0.03%以内。

刘江指出，随着快递进厂的推进，快递在服务汽车、消费品等领域取得显著成效，培育出仓配一体化、入厂物流、国际供应链、海外协同等融合发展的成熟模式，“快递进厂至少可为制造企业节约1/5的流通成本”。

魏际刚说，我国经济转向高质量发展阶段，各产业加快转型升级，柔性生产流通规模扩大，邮政快递业快速响应的能力和灵活多变的模式正契合了这种生产流通方式。同时，大数据、人工智能以及计算技术广泛应用于邮政快递业，可帮助生产流通更加迅速地进行采购、制造、销售，并提供有效信息交互服务，产业间的融合越来越紧密。（记者 梁倩）

(责编：赵竹青、陈键)

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