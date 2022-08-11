人民网北京8月11日电 （记者王仁宏）“今年进入7月份以来，我国可以说是旱涝并存。总体来看是南北涝、中部旱。”在10日举行的新闻发布会上，水利部副部长刘伟平对今年洪旱灾害对农村供水影响情况进行介绍。

截至目前，全国耕地受旱面积1319万亩，有36万人和85万头大牲畜因旱供水受到影响。受洪涝灾害影响，辽宁等地农村供水工程和灌溉工程遭受水毁，影响供水人口约6万人。

天气是影响农业生产的重要因素，不论是洪涝、干旱均会对农村供水和大中型灌区的生产造成不利影响，致使水利工程水毁、农田受淹，或直接威胁供水安全。

对此，水利部高度重视水旱灾害防御工作，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和保障城乡供水安全的目标安排部署应对工作。通过印发通知、派出工作组指导地方有针对性地做好农村居民饮水和灌区供水保障工作。

一是强化责任落实。督促有关省份全面落实农村供水保障地方人民政府主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水单位运行管理责任等“三个责任”，将责任人的名单进行公示，明确职责权限，层层压实责任，切实履职尽责。

二是加强科学调度。指导有关省份在保障防洪安全的前提下，统筹防汛抗旱，科学调度水工程。优化农村农业水源调配，综合采取蓄、引、提、调等综合措施，尽可能增加抗旱水源。组织灌区对苗情、墒情、用水需求等开展专项调研，及时调整供用水计划，加强工程维修养护和灌溉巡查，全力保障农村供水和农业灌溉用水。

三是制定应急预案。指导各地在县级和千吨万人水厂供水已有的应急预案基础上，对以山泉、溪沟、塘坝、浅井等为供水水源的小型供水工程，编制应急供水预案，分区分类提出明确的应对措施，储备应急物资，加强应急演练，做好提前筹备和有序应对，做到有备无患。

四是及时妥善应对。指导受水旱灾害影响的地区全面摸排农村供水和灌溉工程受损状况，摸排了解群众饮水安全情况，做到不漏一户、不落一人。受旱情影响的地区因地制宜采取延伸管网、开辟新水源、分时供水、拉水送水等措施，确保农村居民饮水安全，保障规模化养殖牲畜基本饮水需求，加强灌区及农村供水安全保障。同时，加强水质检测和净化消毒，保障水质安全。对水毁工程全力组织抢修，尽快恢复农村居民和农业灌溉供水。

刘伟平表示，经过积极应对，各地因干旱、洪涝发生的临时饮水困难问题都已经得到了妥善解决，农业成灾面积得到了有效控制，农村居民生命财产安全得到了有效的保障。水利部将继续做好水旱灾害防御工作，保障防洪安全和供水安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

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