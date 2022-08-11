原标题：邮储银行：下活产业“特色棋” 铺就乡村振兴路

赋能产业发展，助力乡村振兴。作为拥有近4万个网点广泛覆盖城乡、网络深度下沉的国有大型商业银行，中国邮政储蓄银行始终牢抓产业兴旺这个“牛鼻子”，聚焦地方特色产业，积极探索金融服务乡村振兴的新思路，不断提升普惠金融的广度和深度，以金融力量助力铺就乡村振兴路。

东山鲍鱼格外“甜”

福建省漳州市东山县东山岛鲍鱼素以鲜美、个儿大、营养丰富而闻名。近来，海鲜市场复苏，海鲜的价格水涨船高。看着自家鲍鱼长势良好，钱岗村鲍鱼养殖大户孙先生脸上笑开了花。

“毫不夸张地说，是邮储银行这30万元贷款给了我们发展的机会。去年受的苦，今年要‘甜’回来了。”孙先生表示。

据悉，受疫情影响，去年海鲜市场价格持续低迷。孙先生投入的20多万元几乎是血本无归，到年底手里仅剩下几亩鲍鱼苗。由于鲍鱼养殖周期长、投入大，在采购饲料、批量采收等环节需要资金周转，光有鲍鱼苗没有资金的孙先生一筹莫展，想着干脆就把鲍鱼苗全部低价出售算了。

犯难的孙先生正好遇到了下乡走访的邮储银行客户经理。今年，邮储银行福建省漳州市分行以“贷兴百业 海富万民”专项行动为契机，发展东山特色海洋金融，积极推动金融服务下沉，为县域高质量发展提供强有力的信贷支持。在走访孙先生养殖场的过程中，邮储银行客户经理看到孙先生的鲍鱼场设备完善、养殖场水质干净，此前产出的鲍鱼品相极佳，向孙先生推荐了“农贷通”信用贷款，并为孙先生授信30万元，解了其燃眉之急。

看着如今的鲍鱼长势，孙先生对自己的养殖场也有了新的规划：“我们将尽快采购一批饲料和鲍鱼苗，同时升级养殖管理和采收作业技术，用现代化、精细化手段维护养殖场，预计明年鲍鱼产量能翻一倍多。”

以服务乡村振兴为主要抓手，以当地特色产业为着力点，邮储银行漳州市分行不断加大服务创新和信贷投放力度，让金融“活水”浇灌“产业之花”。截至6月底，该行累计服务超2万户水产养殖户，发放贷款超过60亿元。

“贷”活了一条“鱼”

进贤县三里乡是江西省南昌市远近闻名的黄鳝之乡，目前，三里乡网箱养鳝达46万余箱，养鳝产量达1.56万吨，占进贤县黄鳝产量超过八成。

罗仁民是三里乡罗家网箱养殖示范基地负责人，也是三里乡黄鳝养殖致富的带头人，2007年带领罗家村黄鳝养殖户成立进贤县三里乡鄱湖益民特种水产养殖产销专业合作社，目前该合作社共有成员73户，养鳝8万余箱，年产量500万斤，产值1.5亿元。

罗仁民感慨道：“一条‘鱼’让我们富裕了，这十多年创业既艰辛又快乐，看到乡民都富起来了，我特别高兴。”谈起养殖黄鳝的发展历程，罗仁民高兴地说：“十分感谢邮储银行的支持和帮助。最初创业缺少资金，是邮储银行主动找到了我们，从2010年到现在，每年为我们养殖户投放贷款，我个人的养殖网箱已从最初的400箱发展到现在的2000余箱，还建立了集黄鳝养殖、鳝鱼饲料批发、冻库经营和黄鳝销售为一体的规模化经营模式，现在有了足够的资金保障，我对今年的收入期望更高、信心也更足。”

2010年至今，邮储银行江西省南昌市进贤县支行已累计向三里乡黄鳝养殖行业投放信用贷款超1.8亿元，惠及农户900余户。

邮储银行进贤县支行充分利用三里乡环境好、水质佳、适合养殖黄鳝的优势，持续引导金融“活水”培育产业、浇灌产业，有效促进三里乡农业增产、农民增收，帮助三里乡黄鳝养殖产业体系从小变大、由大变强，真正实现金融助力产业兴旺。

2010年以来，邮储银行进贤县支行通过农户小额信用贷款、黄鳝养殖行业贷款、财政惠农信贷通、银担惠农贷、“极速贷”等产品，切实解决黄鳝养殖户资金周转难、融资难的实际问题。今年，该行联合县就业创业服务中心，推出免担保创业贴息贷款，全力支持黄鳝养殖户发展特色产业。

此外，为提高三里乡农户黄鳝养殖技能，邮储银行进贤县支行还邀请乡村养殖能人、养殖大户及特色村技术骨干，现场为农户讲解黄鳝养殖技术要点。

邮储银行进贤县支行深化“线上+线下”金融服务模式，为三里乡黄鳝养殖户提供“一对一”上门服务及线上产品，使养殖户足不出户就能办理贷款业务，享受快捷方便的金融服务；通过开通审批“绿色通道”，进一步简化产业贷款审批流程，提高审批效率；疫情期间，为农户开通远程调查、远程放款功能，及时帮助农户解决复工复产中遇到的融资困难。今年，邮储银行进贤县支行向三里乡黄鳝养殖行业客户投放贷款2000余万元。

走出致富“牛”路子

“感谢邮储银行的贷款支持，帮我实现了创业梦想！”谈起邮储银行客户经理来走访时的场景，代兴刚感慨道。

位于甘肃省庆阳市庆城县土桥乡的泰岳种植养殖农业专业合作社是一家家庭型新型农业合作社，成立于2020年4月，主要以肉牛养殖和草料种植为主。理事长代兴刚是一名新型职业农民，作为新型农业经营主体带头人参加了庆城县2021年高素质农民养殖培训班。

代兴刚原来从事建筑相关行业，心系家乡的他一直想在家乡发展一番事业，2017年他无意中了解到规模化养殖，毅然决定放弃稳定的工作，开始逐步筹划种植养殖事宜。2018年，他在自家的60亩地开始探索农业规模化经营。

从那时起，代兴刚就和邮储银行结下了缘分，而真正让他对邮储银行产生“天灾无情人有情”的情感，是因为动物疾病的肆虐。2019年8月，受羊传染病影响，代兴刚的合作社陷入困境。关键时刻，邮储银行客户经理上门了解受灾情况，8万元的信贷资金支持帮他渡过了难关。

如今，代兴刚又在自有土地基础上承包了100多亩种植饲料草，同时主要经营方向转向肉牛饲养，目前存栏30头育肥牛。除了主营肉牛养殖外，还种植玉米、草料等青储草作物，形成种植养殖链条式运营。正在他计划拓展经营业务范围之际，资金缺口成了摆在他面前的最大难题。2022年5月，代兴刚向邮储银行甘肃省庆阳市庆城县支行申请贷款，用于拓展农机服务作业，很快，29万元贷款便及时发放到他的手中。有了充足的资金支持，代兴刚的创业信心更足，他的目标是种植饲草“向1000亩地靠近”，养殖肉牛“向200头靠近”。

近年来，邮储银行庆阳市分行积极搭建银政、银担、银企等合作平台，先后为各类新型农业经营主体、乡村能人、致富带头人等累计提供创业贷款8.47亿元。

随着国家乡村振兴战略的深入推进，更多的“代先生”在邮储银行信贷资金的支持下，成为乡村振兴的“动力引擎”，跑出了农业产业发展的“加速度”。

(责编：董童、李源)

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