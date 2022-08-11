人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业银行积极服务数字政府建设

2022年08月11日09:42 | 来源：新华网
小字号

原标题：农业银行积极服务数字政府建设

农业银行深入贯彻落实国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》，聚焦金融服务本质，践行为民为企职责，充分发挥“金融+科技”综合实力，积极参与数字政府场景建设，广泛开展具有农业银行鲜明特色的“优政、惠农、利企、便民”金融服务实践。

银政融合，服务数字政府建设。农业银行深度参与政务服务“一网通办”建设，与国家级、32个省级、260多个地市级政务平台实现平台互通、渠道互联和产品互嵌。立足打造服务乡村振兴领军银行，农业银行自主研发“智县”应用，将智慧政务服务延伸至县、乡、村，服务基层治理，为县域居民提供便捷的公共服务。

在医疗、医保、医药垂直领域不断创新应用场景，在北京、上海等地区推广“先看病、后付费”服务模式，在内蒙古、四川试点医保招采资金监管模式，在湖南推出医保个人账户异地消费线上支付渠道，为“三医联动”改革贡献农行方案。

生态融合，助力数字社会发展。农业银行始终坚守“以人民为中心”的责任使命，通过服务数字政府建设，助力数字社会发展，提供广泛可及的便民服务和公平普惠的利企服务。在农业银行掌银开设政务民生专区，引入15省、10市的千余项高频政务服务，在1万多个网点提供政务服务。在20多个政务平台上线“普惠e站”，为小微企业用户提供全线上自助注册、开户、融资、咨询等服务。同时，还为政府提供企业园区管理、小商品市场管理、预付资金监管等服务。

数据融合，推动服务方式创新。农业银行积极推动政务数据与金融数据融合，以数据为驱动，推进服务方式创新。农行广东分行与广东省政务服务数据管理局、广东电网合作，申领全国首张公共数据资产凭证，该凭证将企业电费数据加密封装为可验证、可溯源、可流转的公共数据资产凭证。农行广东分行通过申领该凭证，打造“农银电费贷”产品，近半年为中小微企业发放2000多万元贷款。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：截至7月底已开工农村供水工程万余处 2531万农村人口供水保障水平提升
　　新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京8月10日电 （记者余璐）“截至7月底，全国各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的2倍多；已开工农村供水工程10905处，提升了2531万农村人口供水保障水平；农村供水工程维修养护完成投资25.1亿元，维修养护工程6.7万处，服务农村人口1.3亿人。…
四个亿吨级油气区已落实 我国油气领域“深地工程”获突破
　　人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国石化获悉，顺北803斜井在地下8000米深度测试获高产工业油气流，折算日产原油244.3吨、天然气97万立方米，油气当量达到1017吨，成为顺北油气田超深层第15口“千吨井”。 “目前，我国塔里木盆地顺北油气田，钻探垂直深度超过8000米的油气井达41口，已落实四个亿吨级油气区，标志着我们在油气勘探开发领域实施的‘深地工程’获重大突破，对我国深地矿产资源勘探具有指导意义，将为保障我国能源安全贡献力量。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部