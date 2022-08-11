原标题：农业银行积极服务数字政府建设

农业银行深入贯彻落实国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》，聚焦金融服务本质，践行为民为企职责，充分发挥“金融+科技”综合实力，积极参与数字政府场景建设，广泛开展具有农业银行鲜明特色的“优政、惠农、利企、便民”金融服务实践。

银政融合，服务数字政府建设。农业银行深度参与政务服务“一网通办”建设，与国家级、32个省级、260多个地市级政务平台实现平台互通、渠道互联和产品互嵌。立足打造服务乡村振兴领军银行，农业银行自主研发“智县”应用，将智慧政务服务延伸至县、乡、村，服务基层治理，为县域居民提供便捷的公共服务。

在医疗、医保、医药垂直领域不断创新应用场景，在北京、上海等地区推广“先看病、后付费”服务模式，在内蒙古、四川试点医保招采资金监管模式，在湖南推出医保个人账户异地消费线上支付渠道，为“三医联动”改革贡献农行方案。

生态融合，助力数字社会发展。农业银行始终坚守“以人民为中心”的责任使命，通过服务数字政府建设，助力数字社会发展，提供广泛可及的便民服务和公平普惠的利企服务。在农业银行掌银开设政务民生专区，引入15省、10市的千余项高频政务服务，在1万多个网点提供政务服务。在20多个政务平台上线“普惠e站”，为小微企业用户提供全线上自助注册、开户、融资、咨询等服务。同时，还为政府提供企业园区管理、小商品市场管理、预付资金监管等服务。

数据融合，推动服务方式创新。农业银行积极推动政务数据与金融数据融合，以数据为驱动，推进服务方式创新。农行广东分行与广东省政务服务数据管理局、广东电网合作，申领全国首张公共数据资产凭证，该凭证将企业电费数据加密封装为可验证、可溯源、可流转的公共数据资产凭证。农行广东分行通过申领该凭证，打造“农银电费贷”产品，近半年为中小微企业发放2000多万元贷款。

(责编：董童、李源)

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