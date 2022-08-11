原标题：助力上海经济增长 交通银行信用卡为第三届“五五购物节”贡献金融力量

近日，上海市政府举行新闻发布会，介绍第三届“五五购物节”活动有关情况。本届“五五购物节”统筹“国际消费季”“全球首发季”“全城打折季”，时间跨度涵盖7月至9月，着力将“五五购物节”打造成促消费、稳增长、添活力的重要引擎。

此次活动，交通银行信用卡发挥上海主场平台优势，围绕各类消费场景及消费需求，重磅推出餐饮、出行、购车等生活领域的一系列优惠，助力激发上海消费市场新动能。

连续三年参与“五五购物节”

2020年，交通银行信用卡参加由上海市政府主办的首届“五五购物节”，联动上海核心商圈以及线上多元消费平台，围绕“最红星期五”商圈、连锁品牌，实现了日日有活动、周周有亮点的活动目标。2021年，交通银行信用卡再次响应“五五购物节”，围绕环球美食、夜生活等，整合上海近2000家门店，精选大牌美食，以优惠活动让利消费者，开展了颇具特色的主题活动。

今年，交通银行信用卡第三年参加“五五购物节”，以“约惠55，美好如常”为主题，从市民小额高频的生活消费场景出发，响应政府“2+12+16+X”的活动主题，构建起“线上+线下”消费生态圈，并结合现有品牌特色，重点突出周五消费折扣，推出了餐饮、出行等多项优惠，以及幸运抽奖、新户好礼等专属惊喜，倡导市民过好周五生活，促进消费回补和潜力释放。

“约惠55，美好如常”，交通银行信用卡以“五五购物节”为契机，充分发挥普惠金融优势，携手广大市民相约“五五购物节”，以实实在在的优惠让利消费者。尤其在常态化疫情防控形势下，交通银行信用卡一如既往关注社会民生，为消费者推出诚意十足的优惠活动，和广大市民并肩前行，期待美好如常。

多措并举推出惠民福利

优惠活动方面，交通银行信用卡紧贴“五五购物节”活动内容及时间跨度，整合资源、多措并举，推出了休闲、餐饮、购物、出行等多项惠民活动。休闲方面，8月4日起，精选7家合作咖啡连锁品牌，开启咖啡周特惠活动，下午茶买单更优惠；餐饮方面，8月18日至10月6日，消费者在交通银行信用卡合作的6000余家餐饮门店消费，可通过“买单吧”App购买“五五节”天天代金券和“五五节”5折最红代金券，也可参加“55幸运大转盘”抽奖活动，赢得5.5元、55元等美食场景专享红包，享受美食更划算；购物方面，8月26日至10月6日，交通银行信用卡精选12个热门百货商圈，推出消费达标返最高200元刷卡金福利，消费更省钱。出行方面，即日起至9月30日，交通银行信用卡联合多个汽车品牌，通过线上线下组合形式开展营销活动，送上888元还款红包、厨房套装等惊喜好礼。

值得一提的是，交通银行信用卡还在本次“五五购物节”中推出了重量级商圈优惠活动。在南京路步行街区域，交通银行信用卡携手新世界集团部分百货、餐饮，联动开展“五五购物节”系列惠民活动，既能帮助商户实现C端引流，也能带给消费者全新的消费体验。

消费是拉动经济增长的第一动力。从积极助力上海“复工复产”，到深度参与“五五购物节”，再到深入餐饮、零售、汽车等领域的智慧金融服务，交通银行信用卡积极投身上海经济建设与社会发展，推动上海加快打造具有全球影响力的国际消费城市。

(责编：董童、李源)

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