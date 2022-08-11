新华社拉萨8月11日电题：天堑变通途——雪域高原十年交通变迁记

新华社记者

高原上雪山起伏连绵，山下雅鲁藏布江奔腾不息。翻开西藏地形图，千山耸立，万水奔腾，“世界屋脊”复杂的地质构造触人心弦。

然而，更动人心魄的，是复杂地质构造上越织越密的交通网——“高原孤岛”墨脱公路通车，以拉萨为中心的高等级公路网快速形成，复兴号首次开上高原，拉萨贡嘎国际机场T3航站楼投入运营……

党的十八大以来，西藏交通进入快速发展的历史最好时期，一条条团结线、幸福路在雪域高原延伸，不断创造交通奇迹，宛如高原人民走向幸福生活的“金色哈达”。

天路十年快速延伸

山峦叠翠的峡谷间，车辆穿梭于一座座大桥和隧道，一别昔日的通麦天险。

“提起通麦，过去很多老司机都提心吊胆。”多次跑川藏线的司机平措说。

处于“世界第二大泥石流群”的川藏公路通麦段，每年地质灾害达300多次，很多地方路宽仅容一辆车通行，一不小心就会连人带车掉入江中，有“死亡路段”之称。

治通麦，除天险，成为过往人员的最大期盼。

2012年，总投资近15亿元的通麦段整治改建工程正式启动。2016年工程通车后，全长14公里的通麦天险成为历史，整个通行时间由过去的2个多小时缩短到20分钟。

新时代西藏之变，路之变很有代表性：

2014年，青藏铁路延伸线拉萨至日喀则铁路建成通车。

2019年，世界上海拔最高的特长公路隧道——米拉山隧道建成，标志着全长约400公里的林芝至拉萨高等级公路全线通车。

2021年，拉萨至林芝铁路建成通车，雪域高原进入复兴号时代，标志着复兴号列车实现31个省区市全覆盖。

2021年，西藏最大的航站楼、拉萨贡嘎国际机场T3航站楼投运，标志着机场服务保障水平和运输承载能力实现全面提升。

西藏自治区交通运输厅厅长徐文强介绍，党的十八大以来的十年，是西藏交通运输事业发展最快最好的十年。

——自2012年至今年6月底，西藏累计完成交通运输固定资产投资3399.49亿元。仅“十三五”期间，西藏交通运输固定资产投资就占全自治区固定资产投资总量的三分之一。

——公路总里程由6.52万公里增至12.07万公里；高等级（高速）公路通车里程由38公里增至1105公里；公路密度由5.31公里/百平方公里增至9.78公里/百平方公里。

——解决了375个乡镇、3479个建制村通畅问题，乡镇、建制村通畅率分别达94.4%和77.89%，分别较“十二五”末提高了53.5个和63.6个百分点。

天路带来美好生活

生活在高山峡谷的百姓，对于路有着特殊的感情与记忆。

59岁的向嘎，曾多年当背夫，对于家乡墨脱的路有着刻骨铭心的记忆。藏在大山里的墨脱，2013年之前不通公路，重要的物资只能人背马驮运进来。

“一次往返需要7天。有一次，有人突发重病，我和另外10多个背夫轮流背着病人出墨脱，路上还要翻越多雄拉雪山，很是辛苦。”向嘎回忆说。

从20世纪60年代起，政府多次投资修建通往墨脱的公路。但因地质结构复杂、自然灾害频发等因素，公路屡建屡毁。2013年10月31日，全长117公里的墨脱公路终于贯通运营。

向嘎从此不再当背夫，途中辛酸皆成过往。墨脱通车后，不少背夫购买了货车、皮卡、挖掘机等，从事运输或建筑行业，职业转变带来更高收入。

墨脱县委书记魏长旗说，公路修通极大方便了墨脱人民的出行就医就学，保障了当地民生和建设需要的物资。

如今，越来越多的农牧区群众告别了“晴天一身土、雨天两脚泥”的出行窘境，一些极难抵达的偏远的村落，修通了沥青路、水泥路，高原人民出行更加便捷。

2021年，世界上海拔最高的高速公路——西藏那曲至拉萨高速全线通车，拉萨到那曲的通行时间从原来的6个多小时缩减为3个小时。

“这两年很多家庭都买了小汽车与皮卡车，我们喜欢开车去拉萨。”那曲市牧民仓典说，周末可以带父母孩子到拉萨购物、看电影，还可以把自家的牦牛肉运到拉萨销售，一天时间往返自由。

这十年，新华社记者遍访西藏74个县（区），见证着高原交通之变：2017年进山南市洛扎县拉郊乡时的绝壁土路，已经拓宽成了水泥路；前往全国海拔最高县双湖的土路也翻修成柏油路；边境盘山路中最惊险的大拐弯越来越顺畅……

在西藏阿里工作了20多年的原勇，对2003年第一次回山西老家过春节的经历记忆犹新：乘大巴沿新藏线抵达新疆西南的叶城，辗转乘坐火车到乌鲁木齐，再辗转到西安。最后经过8天的时间，终于回到了山西老家。

随着青藏铁路2006年开通，拉萨至阿里航线2010年正式开通，原勇的回乡路开始了“空中奔跑”，坐飞机整个行程缩短至不超过10小时。

如今，西藏拥有5座机场、航线150条，通航国内外城市达68座。“十四五”期间，西藏将新建完成3个支线机场，拉萨贡嘎机场二跑道也将开工建设。

天路催生发展变革

“我现在穿的衣服都是在网上买的，不仅更便宜，也更‘有范儿’。”27岁的村民旦增指着身上的灯芯绒工装裤和脚上的马丁靴笑着说。

旦增的家乡位于喜马拉雅山南麓、珠穆朗玛峰脚下的日喀则市定结县陈塘镇。受地理位置影响，这个中尼边境小镇曾很长一段时间不通公路。

2017年底，通往陈塘镇的公路建成通车，汽车第一次驶入陈塘镇。2020年，总投资7.18亿元的省道514线萨尔至陈塘段改扩建工程竣工，物流卡车每周都会抵达陈塘，催生了这里的网购热情。

天路纵横，连接的不只是万水千山，还带动了物流产业兴起。如今，西藏电子商务行业发展迅猛，网店、网购人员数量及消费额均呈快速增长趋势，许多特产借助电商平台走出高原。

在林芝市察隅县沙琼村，僜人迪龙通过制作短视频、直播带货等途径，介绍僜人文化和察隅县风情，推广当地特产。

“通过短视频和直播，家乡的野生灵芝、羊肚菌等特色产品走出大山，迈向更广阔的市场，去年我卖出去价值100多万元的家乡特产，这首先基于西藏交通条件的改善，不然运都运不出去。”迪龙感慨着。

数据显示，2021年西藏网上零售额实现189.7亿元，同比增长61.1%，增速居全国第一。拉萨西站货物到发量由2006年的30多万吨增至2021年的600多万吨。

“近年来主要发送的货物品类有啤酒、矿泉水等，主要到达货物品类有食品、建材、钢铁、水泥、石油等。”中国铁路青藏集团有限公司拉萨西站技术员秦进元在此工作了13年。“刚到拉萨西站时，车站周边很荒凉，如今西站周边到处可见高楼大厦，很多当地村民依靠物流业发家致富。”

西藏大学教授久毛措说，交通运输的跨越式进步，增大了高原人民的活动半径，拉近了西藏和内地的距离，促进了商品流通循环，推动了西藏融入全国统一大市场，成为西藏经济社会高质量发展的一个“新引擎”。（记者林建杨、张京品、吕秋平、刘洪明、刘颍）

(责编：胡永秋、袁勃)

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