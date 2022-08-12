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7月份CPI同比上涨2.7%

2022年08月12日06:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月11日电  （记者汪文正）国家统计局10日发布数据，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

　　国家统计局城市司高级统计师董莉娟说，“7月份，受猪肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响，CPI环比由平转涨，同比涨幅略有扩大。”

　　统计数据显示，7月份，食品价格同比上涨6.3%，涨幅比上月扩大3.4个百分点。食品中，猪肉价格由上月下降6%转为上涨20.2%；鲜果和鲜菜价格分别上涨16.9%和12.9%；粮食、禽肉、鸡蛋和食用植物油价格涨幅在3.4%至7.4%之间。

　　据测算，7月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

　　7月份，受国际国内等多因素影响，工业品价格整体下行，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由平转降，同比涨幅继续回落。PPI环比由上月持平转为下降1.3%；同比上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点。

(责编：杨光宇、白宇)
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