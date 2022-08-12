蒋雪婕

20多年前，在小学语文课文《画杨桃》里第一次知道“杨桃”时，我只能想象它的鲜美滋味。路途遥遥、运输不便，对于那时的我们而言，很多水果的滋味只存在于罐头里。

如今，人们的生活水平提高，电商物流快速发展，美味变得触手可及。乡村纳入现代化物流网络，农产品以前所未有的速度融入市场大循环。到今年年底，符合条件的建制村有望实现“村村通快递”。对消费者来说，吃到来自远方的时令水果，不再是奢望。

在产业链源头，农民合作社规模化种植经营降低了生产和物流成本，提高了产品质量，延长了产业链条。与此同时，地理标志产品的金字招牌也得到了更好的保护，在赋予农产品更高附加值的同时，也提升了农民参与市场竞争和应对风险的能力。

一颗水果从田间到餐桌的旅程，凝结着生产、经营、流通各环节劳动者的不懈努力。当前，我们还面临着农村物流网点盈利难、小农户缺设备缺技术等问题。要让“甜蜜产业”可持续、更红火，还有许多工作要做。

一方面，要进一步扩大农村物流网点布局，抓住需求升级的机遇，帮助基层网点降低成本、提高效益；另一方面，应注重解决小农户生产经营面临的困难，通过合作社等形式想方设法带动更多农民参与农业现代化进程，成为适度规模经营的积极参与者和真正受益者。

多管齐下，形成合力，使产业更强、流通更活，就一定能让农业经营更有效益，让农业成为更有奔头的产业。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 02 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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