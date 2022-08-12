杨烁壁

为科学研究优化方向，给实验开发提供支持，在推广应用上撮合对接，辽宁沈阳出台有效举措促进科技成果转化，科创企业的创新激情被进一步点燃。

促进科技成果转化，要善引导、重支持。作为技术成果走向产业市场的“最后一公里”，科技成果转化一直广受关注。然而，转化能力不强，仍是我国科技领域存在的突出问题。科技成果转化是一个复杂的系统性工程，面临着从实验室到产业化的挑战。走哪条技术路线、能否对接社会需求，中间往往百折千回，甚至会经历重重困难。这时候，政府部门的耐心支持尤为重要。让科技成果的“三级跳”更顺畅，就要在科技成果转化全链条上给予关怀，帮助科创企业打通科技研发和社会需求之间的通道，加强各创新主体间的协同互动，破解实现技术突破、产品制造、市场模式、产业发展“一条龙”转化的瓶颈，推动形成促进科技创新的强大合力。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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