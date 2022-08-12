本报北京8月11日电 （记者邱超奕、李晓晴）7月份以来，长江流域降雨量较常年同期偏少四成；流域大部高温日超过15天，中下游部分地区超过25天；部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前，长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7—5.7米，均为有实测记录以来同期最低；部分地区小型水库蓄水严重不足。国家防总与水利部于11日对四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等6省份分别启动抗旱四级应急响应和干旱防御Ⅳ级应急响应。

国家防总要求相关地区强化抗旱水源统一调度管理，细化落实应急供水措施，必要时组织拉水送水，确保人饮安全，努力保障工农业生产用水需求，并派出两个工作组分赴四川、重庆和安徽、江西等省份指导抗旱减灾工作。

水利部密切关注长江流域雨情、水情、旱情，实时掌握旱情发展态势，及时发布干旱预警信息；向相关省（直辖市）水利厅（局）发出通知，要求深入分析旱情对农业生产和群众饮水的影响，提早采取抗旱措施，减轻干旱影响和损失；统筹考虑防洪、抗旱、发电需求，组织编制长江流域应急水量调度方案，针对重点旱区逐流域提出调度措施，并提前谋划三峡、丹江口等51座主要水库调度，为抗旱储备水源。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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