本报评论部

保障粮食安全和能源安全，是稳住国内基本盘、切实保障和改善民生的重要支撑，是应对外部不确定性冲击、把握经济发展主动权的重要抓手

紧紧把握未来发展主动权，既要正视困难，又要坚定信心，把握好发展和安全的辩证统一关系，做到坚持发展不停步、维护安全不懈怠

今年我国夏粮产量达2948亿斤，增产28.7亿斤，金黄麦田，籽粒饱满，丰收分量沉甸甸，“粮食答卷”令人振奋；上半年我国规模以上工业原煤、天然气产量同比分别增长11.0%、4.9%，居民用电、用气价格保持基本稳定，克服困难，保供稳价，“能源答卷”鼓舞人心……牢固树立安全发展理念，保障粮食安全和能源安全，是稳住国内基本盘、切实保障和改善民生的重要支撑，是应对外部不确定性冲击、把握经济发展主动权的重要抓手。

日前召开的中共中央政治局会议强调：“要全方位守住安全底线。”习近平总书记强调：“要落实国家总体安全观，强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，保持金融市场总体稳定。”各地区各部门各方面都要坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系；稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生；保持金融市场总体稳定，妥善化解一些地方村镇银行风险，严厉打击金融犯罪；压实安全生产责任。树立底线思维，增强忧患意识，保持“时时放心不下”的责任感，才能统筹好发展和安全两件大事，牢牢守住新发展格局的安全底线。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。今年以来，看国际，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期，产业链供应链不确定风险增加；看国内，我国粮食、能源等的供求格局没有改变，保供应、提质量、优结构的任务越来越重。研判中国经济，不仅要看速度快不快，也要看底盘稳不稳。上半年中国经济之所以能经受住多重考验，一条重要经验就是在加快推进经济恢复发展过程中，守住了发展的安全底线，粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障有力。有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线，既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。坚持下好先手棋、打好主动仗，有效防范应对重点领域潜在风险，防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生，才能在各种可以预见和难以预见的惊涛骇浪中增强我们的生存力、竞争力、发展力、持续力。

当前，经济运行正处于决定全年趋势的关键节点。一方面，当前和今后一个时期是我国各类矛盾和风险易发期，各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多，下半年经济运行依然具有相当的不稳定性不确定性；另一方面，疫情防控取得积极成效，稳经济一揽子政策措施有效实施，我国经济顶住了下行压力，有望持续稳定恢复、加快向潜在增长水平回归。紧紧把握未来发展主动权，既要正视困难，又要坚定信心，把握好发展和安全的辩证统一关系，做到坚持发展不停步、维护安全不懈怠。今年以来全球大宗商品市场波动加剧，能源供应吃紧、价格高企，稳住粮食“压舱石”、确保能源安全稳定供应极为重要。下半年，我们要毫不松懈抓好秋粮这个全年粮食生产大头，严守耕地红线，稳步提升粮食产量；要扭住“保量”和“稳价”两个关键，加快形成有效抵御国际能源价格大幅波动的“防火墙”，推动能源绿色低碳转型和高质量发展。与此同时，要支持各地从当地实际出发完善房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展，要稳妥处置金融领域风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线，要分区分类加强安全监管执法，强化企业主体责任落实，切实保障人民群众生命财产安全……落实国家总体安全观，在全面深化改革、高水平对外开放的过程中确保经济安全，方能保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

守住安全底线是永恒课题，任何时候这根弦都不能松。正确认识和把握防范化解重大风险，有效防范应对重点领域潜在风险，高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，保证影响经济社会发展的重点功能有序运转，我们就一定能从容应对各种挑战，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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