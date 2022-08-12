周珊珊

关爱高温天气下劳动者身心健康的社会善意，不仅是在呼应社会对普通劳动者的关怀，也能让每一个人感受到身为劳动者的尊严

近期，全国多地持续高温，部分地区气温升至40摄氏度以上。电力、建筑、环卫、钢铁等传统行业的露天或高温作业人员，快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者，以及社区防疫志愿者等防疫一线人员，都面临着高温“烤”验。加强高温天气下劳动者权益保障，是需要解决好的现实问题。

我国十分重视高温天气下劳动者权益保障，出台了一些明确规定。2012年颁布的《防暑降温措施管理办法》，规定了相关部门和用人单位做好高温作业、高温天气作业劳动保护工作的职责和要求。各省区市也出台了一些条例法规，对劳动者高温下劳动、高温津贴、休息等方面做出规定。前不久，人社部、全国总工会等多部门联合印发《关于做好高温天气下劳动者权益保障工作的通知》，指导和督促用人单位合理安排劳动者在高温天气下的户外工作时间；落实各项防暑降温措施，并及时向符合条件的劳动者发放高温津贴。这些措施，为保障高温天气下的劳动者权益，树立了鲜明的政策导向。

落实防暑降温措施，加强对高温下劳动者的关心爱护，需要全社会共同努力，用人单位要承担起主体责任。在高温天气下保护劳动者权益，用人单位主要需做两方面工作：一是加强劳动安全保护，比如合理安排工作时间、轮换作业、适当增加休息时间、减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等；二是发放高温津贴。随着社会的发展进步，现在的劳动者尤其是年轻人，更讲究自我保护、适度劳动。用人单位越是用心改善劳动条件、注重保护劳动者身体健康，就越会受到劳动者欢迎，越能适应社会发展潮流、赢得未来。

现实中，高温劳动保护、高温补贴的落实情况还有不尽如人意的地方，在不同地区、行业、企业间并不平衡，有些用人单位尤其是中小企业、个体经济组织、灵活用工单位，认为这是个“小问题”，对它重视不足甚至暗打折扣。做好高温劳动保护，不能留死角。要进一步强化社会监督，各级人社部门要加强执法检查，畅通举报投诉渠道，促进相关保障落实落细。一些地方开始把灵活就业群体纳入劳动保护范畴，比如上海、天津、辽宁等地纷纷出台政策文件，对平台灵活就业人员职业伤害保障做出规定并进行试点。这是有益尝试，也是务实之举。

高温天气只有较短一段时间，但对劳动者的关怀应该是长久的。一个崇尚劳动、尊重劳动者的社会，要把减少对劳动者的健康危害、保障其合法权益放在重要位置。令人欣慰的是，如今这方面的社会共识越来越强，不约而同的行动也越来越多。开设爱心凉茶驿站，开展“夏日送清凉”公益活动，捐赠防暑物资……来自各个方向不同方式的关怀，提升了社会文明的水位。

切实做好高温天气作业劳动保护工作，给劳动者更多尊重、理解和关爱，关乎我们的共同利益。关爱高温天气下劳动者身心健康的社会善意，不仅是在呼应社会对普通劳动者的关怀，也能让每一个人感受到身为劳动者的尊严。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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