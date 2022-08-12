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打造和谐宜居、文明智慧的新型城市（纵横）

彭俊杰
2022年08月12日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，明确“十四五”时期推进新型城镇化的目标任务和政策举措，强调要推动历史文化传承和人文城市建设，保护延续历史文脉，建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市。

　　城市具有高强度社会、经济集聚效应，人口密集，资源消耗量大，对生态环境的影响很大。从这个意义上说，新型城镇建设须全盘考虑，既要做好生态环境保护，也要做好城市文化的保护与传承。各地理应坚持人民城市人民建、人民城市为人民，采用高标准规划设计理念，努力实现生态文明建设与文化传承的有机融合。

　　生态是统一的自然系统，是相互依存、紧密联系的有机整体。山水林田湖草沙是城市生命体的有机组成部分，不能随意侵占和破坏。如果不保护好生态环境，城市就会失去生机活力，甚至会因生态环境恶化而陷入生态危机，威胁到市民的日常生活与城市的未来发展。过去，有些地方在城市建设中，因忽视生态环境保护而导致城市的自然蓄水、调节能力下降，降低了城市应对自然灾害等风险的能力。这警醒我们必须保护好城市生态。

　　城市是人类文明的聚集地，也是文化发展的载体。城市文化涵盖的领域很丰富，既包括人文、历史、习俗、生活方式等精神方面，也包括建筑、文化设施、历史古迹、文化遗产等物质方面。例如北京的京剧、四合院、胡同、城墙等，均属于“老北京”城市文化的组成部分，这些文化符号特征鲜明，荟聚成北京城市文化底色，令市民生活变得更加多姿多彩，也增强了北京文化的魅力。

　　一个宜居的城市，必须在城乡规划方面实现生态文明建设与文化传承的融合发展，努力使城市拥有和谐的自然生态环境，以及浓厚的历史文化韵味。近年来，杭州、成都、西安、重庆等城市，就是在城乡规划建设过程中，十分注重生态环境保护和文化传承，凭借美丽的生态环境与独特的文化魅力，受到广大民众的喜爱和追捧，成为旅游热门目的地城市，获得了口碑和经济效益的双丰收。

　　截至2021年底，全国常住人口城镇化率达64.72%。随着我国经济稳步发展，以及城市落户政策进一步放开，城镇化率还将继续提升。在“十四五”时期，我国仍处在城镇化快速发展期，城镇化动力依然较强。各地有必要未雨绸缪，及早进行周密而科学的城市规划，打造和谐宜居、文明智慧的新型城市。

　　（摘编自《光明日报》，原题为《让城市生态与文脉传承并向而行》）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月12日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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