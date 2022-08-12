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务实推进新时代文明实践（治理者说）

朱宏凌
2022年08月12日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　让新时代文明实践工作往实里走，就要把坚持以人民为中心、提升群众福祉作为出发点和落脚点

　　

　　习近平总书记在海南省五指山市考察时强调：“推动乡村全面振兴，关键靠人。”乡村全面振兴，“全面”既包括落实好各项基础工作，又要扎实做好人的工作、做好群众的思想工作。近年来，五指山市通过扎实创建新时代文明实践中心，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中，产生事半功倍的良好效果，不断提升广大群众获得感幸福感安全感。

　　新时代文明实践中心的创建工作，是加强思想政治引领、满足人民群众需求、密切党群干群关系、培育社会文明风尚的重要举措。五指山市明确了新时代文明实践中心“强阵地、聚人气、传思想、易风俗”的具体功能。强阵地，是通过新时代文明实践站点与党群活动中心相结合，以党建引领强化意识形态阵地建设。聚人气，是用农民群众喜闻乐见的形式开展活动，使实践场所更具吸引力。传思想，是通过以日常生活的事寓大政方针的理，以群众身边的人说身边的事，把党和国家的政策讲深讲透。易风俗，是通过对美好生活的描绘来宣传科学道理，引导农村新生活方式的变革。无论哪项功能，都要系统谋划、落细落实。

　　新时代文明实践活动是系统性工程，贯穿在乡村振兴的方方面面。五指山市开展新时代文明实践活动，从小切口着手，追求“入情才能入耳、入理才能入脑、入脑才能见效”。以文明家庭全家福照片拍摄为抓手，开展“定格幸福  传承好家风”活动，让文明家庭成为学习榜样；以禁止焚烧秸秆为契机，每周在实践站点内举办垃圾分类、农业面源污染防治、秸秆综合利用等农村生态文明知识和技术培训，宣讲“绿水青山就是金山银山”理念。同时，组织乡村振兴第一书记、工作队员和村两委成员等深入领会习近平总书记的重要指示，强化基层干部抓落实的意识与能力，促使他们真正把所有精力都用在让群众过好日子上。

　　让新时代文明实践工作往实里走，就要把坚持以人民为中心、提升群众福祉作为出发点和落脚点。比如，开展乡村人居环境卫生整治活动，让“合亩仓库”“建材银行”“巴掌公园”“庭院花园”成为整治脏乱差现象的有效载体，令乡村面貌焕然一新；以整治酗酒为切入口，拍摄禁酒系列短片，千方百计消除因病因事故致贫的隐患；以槟榔采摘防触电宣传为切入口，开展安全生产科普“大篷车”活动，提高群众生产用电安全意识；打造“农业科技特派员”等志愿服务品牌，培养农民的志愿服务精神。求实效、获满意，就必须把小事当成大事干。

　　乡村全面振兴工作要实化、细化，新时代文明实践工作不能虚化、弱化。只要扑下身子了解群众的所思所想、所需所盼，把工作做到群众心坎上，用一件件实事暖人心，就一定能打通理论深入基层的“最后一公里”，以新时代文明实践工作的实效，更好促进乡村全面振兴。

　　（作者为海南省五指山市委书记）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月12日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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