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活力上海  消费升温（新时代画卷）

2022年08月12日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　松江大学城文汇路沿街的餐饮店、咖啡店人气兴旺，很是热闹。
　　姜辉辉摄（影像中国）

　　乔迁于大学路附近伟德路新址的复旦旧书店近期重新开门试营业，不少读者前来购书。
　　王溶江摄（影像中国）

　　傍晚的南京路步行街人来人往。
　　海沙尔摄（人民视觉）

　　长宁区凯田集荟步行街近日开街，现场各种摊铺琳琅满目，还有演员装扮成小丑为孩子助兴，吸引了不少市民前来打卡。
　　杨建正摄（影像中国）

　　游客在海昌海洋公园游玩。
　　陈玉宇摄（影像中国）

　　锦沧文华广场完成改造后焕新亮相，引入众多设计感十足的先锋品牌。图为一名顾客从AMIRI中国首家旗舰店外走过。
　　王 冈摄（影像中国）

　　比斯特上海购物村内上演了一场夏日时装秀，助力“五五购物节”。
　　李茂君摄（人民视觉）

　　疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。在严格做好疫情防控前提下，2022国际消费季暨上海“五五购物节”7月31日在沪启动。从7月至9月，上海将陆续推出“国际消费季”“全球首发季”“全城打折季”等活动，着力将“五五购物节”打造成为促消费稳增长添活力的重要引擎、支持市场主体持续创新发展的重要支撑、加快建设国际消费中心城市的重要功能性平台。

　　8月4日，2022上海咖啡文化周开幕，“虹桥国际咖啡港”在虹桥进口商品展示交易中心开港。目前，上海每万人咖啡馆拥有量达3.16家，以近8000家咖啡馆的体量名列全球城市首位。

　　连日来，一批全球首店、全国首店等高能级首店新店在上海亮相。上半年，上海累计引进各类首店366家，进一步提升“上海购物”品牌的国际影响力。

　　孟加拉国黄麻编织品、叙利亚古皂……进博会“6天+365天”常年展示交易功能主平台虹桥品汇，汇集了来自90多个国家和地区的5700多个品牌、6万多种商品。“进口嗨购节”放大进博会“展品变商品”溢出效应，让消费者“足不出沪”买遍全球。

　　未来，上海将聚力打造连接全球时尚资源的集聚枢纽、科技赋能的时尚创意之都、具有世界影响力的时尚消费地标。

　　（本报记者  田  泓）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月12日 08 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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