原标题：第二十九届国际核工程大会召开

记者从国家原子能机构获悉，以“核能创新助力碳中和未来”为主题的第二十九届国际核工程大会，8月9日在北京、深圳两地共同开幕，为全球企业、政府和学术界的核工程领域内的专家和学者们提供了专业的交流平台。

国家原子能机构秘书长邓戈在致辞中表示，核能作为清洁、低碳能源，是实现世界未来能源可持续发展的重要选项。国家原子能机构作为核工业主管部门，长期以来为实现中国核能安全健康可持续发展提供了坚实保障。法制建设不断加强，核领域法律法规体系进一步完善；始终坚持创新驱动，核能发展技术水平进一步提高；核技术应用领域不断拓展，核科技发展成果进一步共享；国际合作不断深化，核能发展开放水平进一步扩大等。

国际核工程大会是国际核工程领域最具影响力的大会，有“核工程领域的奥林匹克”之称。该会议由中国核学会、美国机械工程师学会和日本机械工程师学会共同主办，轮流组织，每年一届。本届大会邀请了11位中外嘉宾做大会报告，另设16个技术专题、12个论坛、4个研讨会，提交论文1800余篇，研讨内容涵盖核电运行与维护、工程与改造、寿期延长、核燃料与材料、小型模块化反应堆、第四代反应堆与聚变技术，以及核能在气候变化中的应用等核工程领域，吸引了来自世界各地20多个国家的政府机构、科研院所、知名高校和企业的1200余名专家学者参会。 （胡键 科技日报记者 付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经