记者 刘育英

原标题：中国移动公布半年报：数字化转型成新增长点

2022年上半年，中国移动营运收入近5000亿元(人民币，下同)，其中数字化转型收入是推动公司收入增长的主要驱动力。

中国移动11日发布业绩报告显示。2022年上半年，中国移动营运收入达到人民币4969亿元，同比增长12.0%，继续保持双位数增速。其中，通信服务收入达到人民币4,264亿元，同比增长8.4%；销售产品收入达到人民币705亿元，同比增长39.8%。

股东应占利润为人民币703亿元，同比增长18.9%，剔除上年同期残值率调整影响后同比增长7.3%，每股盈利为人民币3.29元，同比增长14.1%，盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。

2022年上半年中国移动5G相关投资共计人民币587亿元，累计开通5G基站达百万个，其中700MHz5G基站30万个，服务5G网络客户达到2.63亿户、5G专网项目超4,400个，有力支撑公众市场5G流量释放和政企市场行业赋能升级。

中国移动董事长杨杰在沟通会上介绍，得益于数字内容、智慧家庭、5G垂直行业解决方案、移动云等信息服务业务的快速拓展，数字化转型收入达到1108亿元，同比增长39.2%，占通信服务收入比达到26.0%，是推动公司收入增长的主要驱动力。

在数字化转型收入中，政企市场收入占到六成左右。上半年，中国移动政企市场收入保持快速增长，达到911亿元，同比增长24.6%。政企客户数达到2112万家，净增229万家。

受益于各行各业数字化转型加速，上半年移动云收入保持高速增长，达到人民币234亿元，同比增长103.6%。

(责编：赵竹青、陈键)

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