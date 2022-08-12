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日日顺供应链荣获“2022年度中物联科技进步奖”

2022年08月12日15:47 | 来源：人民网
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近日，中国物流与采购联合会官网发布了“2022年度中国物流与采购联合会科学技术奖拟获奖项目公示”。公示信息显示，经过形式审查、初评、复评、终评，最终评选出本年中国物流与采购联合会科学技术奖拟获奖项目322项，其中科技发明奖空缺；科技进步奖322项，进步一等奖58项，进步二等奖122项，进步三等奖142项。

据了解，中国物流与采购联合会科学技术奖是经国家科技部批准，在国家科学技术奖励工作办公室登记备案的社会力量设奖。旨在推动我国物流业的科技创新和技术进步，促进科技成果转化，加快物流业的高质量发展和现代物流业的转型升级，表彰和鼓励为现代物流业发展做出杰出贡献的工作者。

本届公示的获奖名单中，日日顺供应链“智能物流技术在大件智能无人仓中的应用”项目斩获“2022年度中物联科技进步奖”二等奖。据日日顺供应链相关负责人介绍，作为国内供应链管理解决方案及场景物流服务提供商，日日顺供应链以科技化、数字化为驱动力，在大件物流智能化方面持续创新。其中牵头承担的重点研发计划“综合交通运输与智能交通”专项中的“智慧物流管理与智能服务关键技术”项目，创新研发了高精定位、货物状态识别、无人运输载具、无人车自主控制和集群调度等系列智慧物流技术装备，并在位于青岛即墨的大件物流智能无人仓中落地应用，成为智能物流技术及设施装备领域的样板。

日日顺供应链构建智能仓储管理技术及服务能力，以先进智能控制系统集中管理各类先进技术装备，如首次使用的龙门机械手、全景智能扫描站，以及复合自主导航AGV、机器人集群调度系统等技术装备，使大件智能无人仓能够在黑灯环境下实现24小时不间断作业；同时通过智能仓储控制系统对无人仓内所有设备调度数据进行管理，包括设备运行参数、电机运转参数等都可以被抽取到上位系统建模，实现数字孪生，打破了原来的信息孤岛，通过可视化系统管理整个仓库。除即墨仓之外，日日顺供应链还在青岛、郑州、合肥、西安等多地规划实施智能大件无人仓，其中青岛中德生态园中布局的大件无人仓已进入调试阶段。

据悉，在智慧物流科技创新中，除智能仓储规划实施能力外，日日顺供应链也在订单管理、仓储、运输、末端服务等环节进行智能化创新开发，应用智能算法迭代运输管理系统（TMS）、物流订单管理系统（OMS）以及智能调度平台（IDS)等，进一步构建供应链管理服务智能化作业能力，推进实现平台服务全链条智能化发展。

(责编：李源、董童)
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