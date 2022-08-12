7月我国人民币贷款增加6790亿元
2022年08月12日19:15 | 来源：新华网
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新华社北京8月12日电（记者张千千）中国人民银行12日发布的金融统计数据显示，7月份我国人民币贷款增加6790亿元。
央行数据显示，7月末，我国人民币贷款余额207.03万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和1.3个百分点。1至7月，人民币贷款累计增加14.35万亿元，同比多增5150亿元。
分部门看，7月份，我国住户贷款增加1217亿元；企（事）业单位贷款增加2877亿元，其中中长期贷款增加3459亿元。
在货币供应方面，7月末，我国广义货币（M2）余额257.81万亿元，同比增长12%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点；狭义货币（M1）余额66.18万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和1.8个百分点。
另外，7月份我国人民币存款增加447亿元，同比多增1.18万亿元。
同日发布的社会融资数据显示，7月我国社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元；7月末社会融资规模存量为334.9万亿元，同比增长10.7%。
(责编：胡永秋、袁勃)
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