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国务院印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》

2022年08月13日08:09 | 来源：新华网
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原标题：国务院印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》

　　新华社北京8月12日电 为进一步推进“放管服”改革、优化营商环境，国务院日前印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》（以下简称《决定》），取消和调整了公安、交通运输、市场监管领域行政法规和部门规章设定的53个罚款事项，其中，取消29个罚款事项，调整24个罚款事项。这些罚款事项主要集中在与企业和群众生产生活密切、社会关注度较高的领域，取消和调整的目的是切实减轻企业和群众负担，让企业和群众感受到实实在在的好处。《决定》明确了这些罚款事项的名称、设定依据、处理决定和替代监管措施。

　　取消和调整上述罚款事项，严格执行国务院明确的“三个一律”的清理标准：凡是违反法定权限和程序设定的罚款事项，一律取消；凡是罚款事项不适应经济社会发展需要、有违“放管服”改革精神、不利于优化营商环境的，或者有失公允、过罚不当的，一律取消或调整；凡是罚款事项可采取其他方式进行规范或管理的，一律取消。

　　《决定》取消和调整的53个罚款事项，共涉及修改11部行政法规，修改和废止20部部门规章。为了最大限度推进清理成果落地见效，《决定》对修改行政法规、修改和废止部门规章提出了明确的时间要求，有关部门要在《决定》印发之日起60日内向国务院报送有关行政法规修改草案送审稿，并完成有关部门规章修改和废止工作，部门规章需要根据修改后的行政法规调整的，要在相关行政法规公布后60日内完成修改和废止工作。

　　为了保护人民群众和市场主体合法权益，维护行政管理秩序和公共利益，《决定》强调，罚款事项取消后，确需制定替代监管措施的，有关部门要依法认真研究，严格落实监管责任，创新和完善监管方法，规范监管程序，提高监管的科学性和精准性，进一步提升监管效能，为推动高质量发展提供有力支撑。

　　下一步，国务院将继续组织清理其他领域的罚款事项，目前有关工作已经同步开展。国务院有关部门将对应当清理的罚款事项，及时予以取消和调整，切实维护人民群众和市场主体合法权益，持续营造法治化营商环境。

(责编：赵竹青、陈键)
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