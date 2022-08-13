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证监会有关部门负责人答记者问

2022年08月13日08:12 | 来源：新华网
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原标题：证监会有关部门负责人答记者问

　　新华社北京8月12日电 证监会有关部门负责人12日答记者问。

　　问：最近，个别中国企业宣布启动自美退市，证监会有何看法？

　　答：我们注意到了有关情况。上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。

　　中国证监会尊重企业根据自身实际情况、按照境外上市地规则作出的决定。我们将与境外有关监管机构保持沟通，共同维护企业和投资者合法权益。

(责编：赵竹青、陈键)
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