李延霞

原标题：实体经济资金有效供给平稳增长 银行业总体运行稳健——银保监会有关部门负责人谈当前热点问题

中国银保监会12日举行新闻通气会，就支持实体经济发展、中小银行改革化险、保交楼等热点问题进行了回应。

实体经济资金有效供给平稳增长

银保监会有关部门负责人表示，上半年，银保监会引导银行机构加大信贷投放力度，实体经济资金有效供给平稳增长。

数据显示，上半年，人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。政策性开发性银行和国有大型银行贷款投放力度较大，其中政策性开发性银行贷款较年初增加1.52万亿元，大型银行贷款较年初增加6.8万亿元。

服务小微企业方面，6月末全国小微企业贷款余额55.8万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额21.77万亿元，同比增长22.64%，大幅高于各项贷款增速；有贷款余额户数3681万户，同比增加710万户。

重点领域金融服务不断优化。上半年，制造业贷款新增3.3万亿元，同比多增1.6万亿元。支持适度超前开展基础设施建设，6月末基础设施建设贷款同比增长11.1%。

银保监会有关部门负责人表示，下一步将继续引导银行机构加大信贷支持力度，加强薄弱环节金融服务，加大基础设施建设信贷投放力度，进一步提升制造业金融服务，加强新市民金融服务，加大对教育、医疗、养老等社会事业的支持力度。

银行业总体运行稳健

银保监会有关部门负责人表示，当前，我国银行业总体运行稳健，风险抵御能力持续增强，银行业资本和拨备水平充足，资产质量整体保持平稳态势。

该负责人表示，为进一步推动中小银行加快不良资产处置，银保监会会同财政部、人民银行认真研究相关支持政策，初步考虑选择6个省份开展支持地方中小银行加快处置不良贷款的试点工作。试点工作将坚持市场化法治化原则，积极发挥地方政府作用，压实中小银行主体责任，做实资产质量分类，因地制宜、分类施策，进一步加大不良资产处置力度。

数据显示，截至2022年6月末，全国共有村镇银行1648家，中西部地区占比为66%，县域覆盖率为68%。

银保监会有关部门负责人表示，前些年，在行业不良风气影响下，一些村镇银行贪大求洋、偏离主业，违规开展票据业务、大额授信、异地授信，以及通过第三方互联网平台开展存贷款业务。对于这些市场乱象，银保监会开展专项整治，村镇银行票据业务占总资产比例、大额贷款占各项贷款比例均明显下降，互联网贷款已基本出清，互联网存款大幅下降。目前，全国村镇银行总体运行平稳。

据介绍，目前还有40家村镇银行吸收账内互联网存款，余额39亿元。除河南、安徽5家村镇银行外，尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款。

该负责人表示，河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式，吸收并非法占有公众资金，性质恶劣，涉嫌严重犯罪。村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金，也未缴纳存款保险费。根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解。为确保垫付工作稳妥实施，采取分批垫付方式，优先垫付普通小额客户。

据该负责人介绍，7月11日以来，河南、安徽先后发布4期公告，分别对5万元以下、5万元至10万元、10万元至15万元、15万元至25万元的客户实施垫付。截至8月11日晚，已累计垫付43.6万户、180.4亿元，客户、资金垫付率分别为69.6%、66%，进展总体顺利。

落实好房地产金融审慎管理制度

银保监会有关部门负责人表示，银保监会加强与住房和城乡建设部、人民银行等部门的协同配合，积极研究推动“保交楼、稳民生”工作。协同推进压实地方责任，在地方党委政府相关工作安排的总体框架下，摸清情况、实事求是、科学分类、精准施策。

该负责人表示，银保监会积极指导银行在配合地方政府压实各方责任的有序安排下，积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，千方百计推动“保交楼、稳民生”。同时指导银行稳妥实施房地产金融审慎管理制度，坚持风险可控，稳中求进开展工作。

该负责人表示，下一步，银保监会将继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，进一步落实好房地产金融审慎管理制度，有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设，支持项目并购重组，以新市民和城镇年轻人为重点，更好满足刚性和改善性住房需求。加强与各方工作协同，配合积极推进“保交楼、稳民生”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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