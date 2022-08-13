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134家国内外金融机构、企业将亮相2022年服贸会金融服务专题展

2022年08月13日08:16 | 来源：新华网
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原标题：134家国内外金融机构、企业将亮相2022年服贸会金融服务专题展

　　新华社北京8月12日电（记者陈旭）记者从12日举行的2022年中国国际服务贸易交易会金融服务专题媒体通气会上获悉，2022年服贸会金融服务专题展将于9月1日至9月5日在北京首钢园举办。目前，共有134家国内外金融机构和企业报名参展。

　　作为2022年服贸会九大专题之一，金融服务专题展以“开放融合、绿色未来”为主题，涵盖展览展示、论坛交流、配套活动、成果发布四部分，展览面积超过1.4万平方米，设置数字金融、绿色金融、创新金融等六大主题。截至目前，共有134家国内外金融机构和企业报名参展。其中，线下参展机构95家，含中资机构52家、外资机构43家，国际化率达45%。

　　据了解，本次展会将组织“国际金融中心与创新中心联合展区”，包括阿布扎比国际金融中心、世界交易所联合会、卢森堡交易所以及多家主权财富基金等知名机构和组织确认参展。

　　北京市地方金融监督管理局局长李文红介绍，本届服贸会汇聚众多国际国内金融机构、国际组织和金融科技企业参展，折射出我国金融业对外开放的包容格局与携手发展的共赢姿态，希望通过今年的展会，进一步搭建金融业高水平、国际化的合作平台，实现互利共赢。

　　展会期间，将举行多场金融行业高端论坛，举办以“数字金融助力美好生活”为主题的“Fintech数字生活体验周”，集中举行重大金融项目签约活动。

(责编：赵竹青、陈键)
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