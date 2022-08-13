原标题：杭州推“展会+包机”新模式 助企业开拓RCEP市场

中新社杭州8月12日电 (黄慧)今年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)扬帆起航，带来广阔机遇。为开拓RCEP市场，浙江杭州首次创新推出“展会+包机”新模式，首批杭州企业将乘坐当地组织的外贸包机，赴日本和印尼开展商务和展会活动。

“一路顺风，满载而归。”在12日举行的“杭州外贸出海开拓RCEP市场出发仪式”现场，一声声真挚的祝福此起彼伏，多家企业代表接过浙江省、杭州市政府部门相关负责人递上的爱心防疫用品包。

据悉，本次杭州赴印尼的外贸包机与“海外杭州”自办综合展会结合，将组织杭州企业参加中国(印尼)贸易博览会。展会将于8月31日至9月2日在印尼雅加达举办。目前，杭州参展企业达154家，展位数超过300个。杭州赴日本的外贸包机则与日本东京国际礼品展相结合，展会将于9月7日举办。

杭州久积控股有限公司是一家家居用品企业，也是即将登上包机赴日本的企业之一。该企业董事长久积三郎已在中国生活多年，白手起家，一步步将企业发展壮大。

得知杭州外贸包机的消息，他深感机会难得，便立即报了名。“我们已经两年多没有出去参展了。本次日本之行希望能多接洽新客户，多接订单，多了解市场，也多培养企业新的‘业务担当’。”久积三郎表示，自己非常看好中国未来的发展。

“近几年受疫情影响，外贸形势严峻，我们迫切想‘走出去’接洽新客户，增加订单。”杭州双擎动力设备有限公司总经理韩大磊表示，“政府推出的包机和直飞措施，给了我们中小企业强大的助力，所以我们马上报名了。”

对于本次印尼之行，韩大磊早已有了规划。“我们罗列了600多家新老客户，将面对面进行沟通洽谈。希望我们能带着很大的订单回来。”

浙江省商务厅副厅长陈志成表示，境外展会、海外营销与商务包机、定期航班结合，为外贸企业开辟了一条拓市场的绿色通道，企业能够更精准、更专业、更高效地抢抓订单、稳定和扩大出口。

据悉，今年四季度，杭州还将举办“海外杭州”展会。杭州市副市长胡伟介绍说，未来杭州将继续及时摸排企业集中出行需求，加大组织包机出国参展。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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