人民网北京8月14日电 （记者栗翘楚）8月10日，由中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）和中国通信标准化协会联合主办的“2022数字化转型发展高峰论坛”在京召开。本届论坛以“数字原生、产业新生、价值共生”为主题，公布了首届“鼎新杯”数字化转型应用征集结果、IOMM最新标准与可信数字化评估体系，发布了包括《企业数字化转型发展双象限》《IOMM企业数字化转型成熟度与数字化可信服务最新评估结果》《数字政府行业趋势洞察报告（2022年）》《2022数字政府产业图谱》《低代码发展白皮书（2022年）》等在内的系列重磅成果。

工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策、中国通信企业协会会长苗建华、中国信息通信研究院院长余晓晖出席开幕式并致辞。中国工程院院士邬贺铨、中国银行业协会首席信息官高峰发表主题演讲。开幕式由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏主持。

赵策在致辞中表示，新一轮科技革命和产业变革快速演进，以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息通信技术加速创新迭代，数字经济新模式、新业态不断涌现。数字化转型已不是“选择题”，而是关乎产业长远发展的“必修课”。下一步，要在强化基础设施建设，筑牢数字经济发展根基；加快提升创新能力，推动产业数字化转型；加大规范引领力度，推广标杆应用示范经验等方面发力。

苗建华在致辞中表示，2021年，我国数字经济规模达到45.5万亿，连续多年稳居世界第二，数字经济占GDP比重达到39.8%，作为引领数字经济高质量发展的新引擎作用更加凸显。在进一步推动数字经济与数字化转型发展，实现数字中国、智慧社会更快更好的建设。苗建华建议，一是要加强统筹协调，凝聚全行业的合力，二是强化核心技术，创新数字化产品，三是完善标准体系，引领数字化发展。

余晓晖在致辞中提到，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。近年来，各行业积极开展数字化转型探索，形成了卓有成效的经验和路径，未来几年，数字化转型的生产方式、业务形态、产业组织方式、商业模式、创新范式、技术架构都将发生转变。在此趋势下，中国信通院将继续发挥好智库和平台作用，持续深化与各界的合作，共同打造数字经济和数字化转型的应用、产业和创新生态，推动经济社会各个领域的数字化转型和高质量发展。

邬贺铨院士在视频演讲中表示，数字化转型是企业发展的必由之路，也是应对当前和今后国际形势不确定性的战略选择。数字化转型要重视战略与组织文化建设。数字化转型将面对战略、组织、文化、人才等多方挑战，需要企业流程再造来适应。他强调，数字化转型并非一帆风顺，脱离实际，好高骛远或浅尝辄止将导致转型流产。数字化转型脚踏实地找准切入点，就能落地见效，持之以恒将能扩大成果。

高峰在演讲中表示，客户极致体验、产业数字金融、价值体系重构将成为银行数字化转型的重点方向和领域。洞悉客户感受，建立客户极致体验是银行数字化转型永恒的定律。做好客户极致体验，一方面需要加强数据治理基础建设，打通数据并共享数据；另一方面，数字化的运营才是数字化转型进阶的关键。未来，科技和金融的结合，将实现共赢，具体体现在数据安全与隐私计算、信息科技创新应用和银行数字化转型成熟度评价等领域。

据悉，“2022数字化转型发展高峰论坛”历时三天，除主论坛外，大会还设置了9大分论坛，内容涵盖数字化生态兼容、数字政府、云边端一体化、交通及制造业转型、金融数字化、数字化安全生产、智慧运营、业务数字化转型、低无代码等多个领域。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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