新华社西安8月14日电（记者雷肖霄、张思洁）第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会14日在陕西省西安市开幕，来自韩国、泰国、新加坡等70多个国家和地区的境外嘉宾和客商以及国内20多个省份的客商将通过线上和线下结合的方式参会，推动共建“一带一路”，共享国际合作新机遇。

出席开幕式的商务部党组成员、部长助理李飞介绍，“一带一路”倡议提出近9年来，中国与“一带一路”沿线国家贸易畅通迈上新台阶，投资合作取得新进展，多双边及区域合作实现新突破。2013至2021年，中国与沿线国家累计货物贸易额近11万亿美元，双向投资超过2300亿美元，承包工程完成营业额近7300亿美元。截至2021年底，中国在24个沿线国家建设79家境外经贸合作区，累计投资430亿美元，为当地创造34.6万个就业岗位。今年1月，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)生效实施，辐射“一带一路”的自贸区网络加速构建。

本届丝博会创新设置了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）专题展区，并将举办2022中国（陕西）——RCEP区域经贸合作圆桌会，进一步拓宽RCEP各成员国间的合作空间。丝博会举行期间，与会人士还将围绕智能制造、知识产权保护、商事法律合作等多领域展开深入洽谈和交流。

乌兹别克斯坦共和国副总理兼投资和对外贸易部部长扎姆希德·霍扎耶夫在开幕式视频致辞中表示，本届丝博会对于加强丝绸之路沿线国家之间，特别是乌兹别克斯坦和中国之间的贸易和经济关系有重要意义，两国在经贸投资、金融、工业、人文领域合作有巨大潜力。

丝博会已成功举办五届。泰国、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚等11个国家先后担任主宾国，共有来自全球190多个国家和地区的200多位境外前政要、政要和9000多名境外客商参展参会，展销特色商品3万多种，观众人数超过60万人次。

(责编：王静、岳弘彬)

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