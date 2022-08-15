本报南宁8月14日电 （记者庞革平）近年来，广西将农业品牌建设作为“三农”重要工作予以大力支持，通过打造农业品牌，大力推动“桂品出乡”。到2021年底，广西农业品牌总产值达1397亿元，品牌总价值3200亿元以上。

广西创设农业品牌目录，共精选“广西好嘢”品牌411个来加强培育，其中农产品区域公用品牌76个、农业企业品牌129个、农产品品牌206个。通过多措并举，目前已有一批“桂字号”农业品牌脱颖而出。百色芒果等11个区域公用品牌上榜农业农村部首批中国农业品牌目录。横县茉莉花茶等9个品牌入选2021年中国品牌价值评价区域品牌100强。2013年起认定广西老字号品牌73个，其中经商务部认定的中华老字号9个。

品牌构建带动产销对接，有力推动“桂品出乡”。围绕农产品产销对接助力乡村振兴，2021年，广西举办17场相关大型活动，达成合作意向金额超230亿元。广西实施农产品仓储冷链物流建设五年行动，累计建成农产品产地冷藏保鲜设施1965个，建成库容20万吨以上。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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