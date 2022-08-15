本报记者 李林宝

随着消费者对健康、品质的要求提高，“厨房升级”成为消费热点。调查显示，家电消费趋势呈现出品质升级、注重颜值、智能潮电等特点。

“目前，厨电消费需求越来越个性化、多元化，但厨电产品作为功能性产品，应该最大化满足消费者对于厨电功能的要求。”华帝股份董事长、总裁潘叶江说。通过对大量消费者进行调研，华帝认为消费者对厨电的要求落在“专业、时尚、省心”，用更直白的说法就是“好用、好看、好清洁”。

据介绍，“好用”依靠科技创新，即既要帮助消费者恰到好处地解决实际问题，又要为其带来独特体验，例如“好用”的燃气灶应是“火猛又省气”，“好用”的油烟机则能有效排烟。“好看”则离不开功能美学，在保证产品功能的同时，通过颜色和细节提升产品质感。“好清洁”则体现为替消费者考虑的态度，不仅做面子，还要做里子，最大程度方便消费者，不为其增添清洁烦恼。

去年7月，家住山东省潍坊市高新区的马先生装修新房时，选购了华帝全套的厨电产品。使用了一年后，马先生非常满意，“就拿鸳鸯灶来说，外观设计得很漂亮，简洁大方又不失美感，火力五挡调节非常精准。两个灶头，一个猛火爆炒，一个文火煲汤，方便好用。而且灶头可以完全拆卸下来，清洗起来非常方便。”

良好的使用体验离不开背后的创新投入。例如通过采用气凝胶隔热涂层、双面隔热技术等，华帝推出定向辐射聚能锅支架，使燃气灶在使用过程中的热能散失大大减少，聚能灶最高负荷提升到5.2千瓦，热强度提升22%；依托7天长效抑菌储存的干态技术，洗碗机不仅洗得干净，而且能实现长效存储；搭载自清洁功能后，油烟机等可以自动清洗，快速去除内腔残留的顽固油污。

随着厨具消费者群体不断呈现出年轻化的趋势，从2015年开始，华帝进行年轻化、高端化的转型升级，主动连接年轻消费群体，并针对人群特点推出差异化产品。例如针对年轻消费者的下厨需求，通过烟灶联动、灶具简易烹饪及蒸烤一体机的智能菜单，使下厨体验更加轻松愉悦。

“年轻人追求的是更加科学、合理、健康的生活方式。”潘叶江认为，厨电企业面对的是一群有品位、有判断力、更年轻化的消费者，他们认同理性消费，愿意为体验买单，又十分重视产品背后的机理，这对厨电企业提出了更高的要求。

业内人士认为，“好用、好看、好清洁”的厨电符合当代消费者对厨房的想象，能有力推动行业发展。“我们认为每一款产品同时承载‘三好’功能才真正符合消费者的需求。”潘叶江直言，“这样一来，华帝就能与消费者建立更加坚实的连接，品牌与用户完成双向奔赴。”

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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