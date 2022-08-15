人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

华帝围绕“好用、好看、好清洁”展开设计

用好产品服务消费者

本报记者  李林宝
2022年08月15日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　随着消费者对健康、品质的要求提高，“厨房升级”成为消费热点。调查显示，家电消费趋势呈现出品质升级、注重颜值、智能潮电等特点。

　　“目前，厨电消费需求越来越个性化、多元化，但厨电产品作为功能性产品，应该最大化满足消费者对于厨电功能的要求。”华帝股份董事长、总裁潘叶江说。通过对大量消费者进行调研，华帝认为消费者对厨电的要求落在“专业、时尚、省心”，用更直白的说法就是“好用、好看、好清洁”。

　　据介绍，“好用”依靠科技创新，即既要帮助消费者恰到好处地解决实际问题，又要为其带来独特体验，例如“好用”的燃气灶应是“火猛又省气”，“好用”的油烟机则能有效排烟。“好看”则离不开功能美学，在保证产品功能的同时，通过颜色和细节提升产品质感。“好清洁”则体现为替消费者考虑的态度，不仅做面子，还要做里子，最大程度方便消费者，不为其增添清洁烦恼。

　　去年7月，家住山东省潍坊市高新区的马先生装修新房时，选购了华帝全套的厨电产品。使用了一年后，马先生非常满意，“就拿鸳鸯灶来说，外观设计得很漂亮，简洁大方又不失美感，火力五挡调节非常精准。两个灶头，一个猛火爆炒，一个文火煲汤，方便好用。而且灶头可以完全拆卸下来，清洗起来非常方便。”

　　良好的使用体验离不开背后的创新投入。例如通过采用气凝胶隔热涂层、双面隔热技术等，华帝推出定向辐射聚能锅支架，使燃气灶在使用过程中的热能散失大大减少，聚能灶最高负荷提升到5.2千瓦，热强度提升22%；依托7天长效抑菌储存的干态技术，洗碗机不仅洗得干净，而且能实现长效存储；搭载自清洁功能后，油烟机等可以自动清洗，快速去除内腔残留的顽固油污。

　　随着厨具消费者群体不断呈现出年轻化的趋势，从2015年开始，华帝进行年轻化、高端化的转型升级，主动连接年轻消费群体，并针对人群特点推出差异化产品。例如针对年轻消费者的下厨需求，通过烟灶联动、灶具简易烹饪及蒸烤一体机的智能菜单，使下厨体验更加轻松愉悦。

　　“年轻人追求的是更加科学、合理、健康的生活方式。”潘叶江认为，厨电企业面对的是一群有品位、有判断力、更年轻化的消费者，他们认同理性消费，愿意为体验买单，又十分重视产品背后的机理，这对厨电企业提出了更高的要求。

　　业内人士认为，“好用、好看、好清洁”的厨电符合当代消费者对厨房的想象，能有力推动行业发展。“我们认为每一款产品同时承载‘三好’功能才真正符合消费者的需求。”潘叶江直言，“这样一来，华帝就能与消费者建立更加坚实的连接，品牌与用户完成双向奔赴。”


　　《 人民日报 》（ 2022年08月15日 10 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：江西吉安推动高质量文旅融合
　　人民网吉安8月14日电 （记者孙博洋）近日，“稳中求进@高质量发展”调研采访活动走进江西吉安，探访当地文旅产业发展情况。 据了解，吉安市《关于推进全市旅游业高质量发展的实施意见》中提出，到2025年，全市旅游接待总人次达到1.35亿人次，旅游总收入达到1500亿元，旅游产业增加值占全市GDP比重达到13%以上。…
第十届“魅力之光”核科普夏令营开营
　　人民网北京8月14日电 （记者栗翘楚）8月9日，由中国核学会、中核集团旗下上市公司中国核能电力股份有限公司主办，江苏核电和苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室承办的第十届“魅力之光”杯全国核科普夏令营在苏州大学开营。 中国科学院院士、放射医学与辐射防护国家重点实验室主任柴之芳，中国核电党委副书记杜运斌，苏州市科学技术协会副主席张志军，苏州大学副校长张晓宏，苏州大学科学技术协会秘书长、苏州医学院党委书记钱福良，江苏核电党委副书记杨富堂等共同见证本次夏令营活动启动，来自全国各地的70多位优秀青少年代表参会。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部