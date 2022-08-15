减税降费增强发展信心

本报记者 王 观

最近，山东麦王食品有限公司的生产车间里一派繁忙景象。工人们熟练地操控设备，一个个汉堡面包坯在流水线上排列整齐，生产、加工、包装等环节有序进行。这些面包坯运往快餐门店，制成的汉堡销量可观。

麦王食品公司负责人朱华荣说，今年初，受疫情影响，公司一度面临货运不出去、原料送不进来的难题。此外，上游原材料成本上涨，公司经营压力大。关键时刻，缓税政策成了“及时雨”。

针对市场主体最关心、最直接、最现实的资金流动难题，今年我国继续送出缓税“大礼包”。2021年第四季度部分税费在此前已经缓缴3个月的基础上，继续延长6个月；2022年第一季度、第二季度部分税费也延缓缴纳6个月，为市场主体纾困解难。

“缓税政策出台后，税务人员第一时间通知了我们，并告知已经申报入库的税款也能申请退税。”朱华荣告诉记者，上半年，公司共享受缓税70多万元。

今年我国实施新的组合式税费支持政策，除了留抵退税、缓税缓费，还推出小型微利企业所得税减免、“六税两费”减半征收等政策，支持广大中小微企业渡难关、减负担、增后劲。

“有缓有减还有免，小型微利企业所得税优惠政策给我们减免了40多万元，‘六税两费’减半征收政策又节省了8万余元。受益于各项政策支持，目前我们日均产量约50万个，不仅订单有保障，供货、配送等也稳步恢复，营销收入有望实现增长。”朱华荣说，税费支持增强了企业的发展信心。

要制作一个汉堡，除了面包坯，还要有蔬菜、肉制品、调味品等。在麦王食品公司所在的山东省德州市临邑县华莱士产业园区，税费支持政策惠及了食品制造产业链上的其他企业，让整条产业链更具活力。

临邑县税务局局长刘人逢介绍，今年以来，园区内蔬菜加工企业德州华晟农业发展有限公司因免征增值税65.65万元，实现了“轻装上阵”；调味品生产企业山东禾味奇食品有限公司受益于设备、器具企业所得税税前扣除政策，一次性税前扣除236万元。

“新的组合式税费支持政策为企业送去‘真金白银’，增强了企业获得感，也为稳定宏观经济大盘提供了有力支撑。”刘人逢说。

政策合力激发创新活力

本报记者 葛孟超

在湖北武汉驿路通科技股份有限公司的无尘车间内，工作人员正用显微镜认真地观察一枚枚芯片。这些芯片像一颗颗黑色的“米粒”，经过研磨和抛光等几道工序，再和光纤连接在一起，成为芯片型无源平面光波导器件。该产品用于数据的高速传输，在光通信领域被广泛应用。

小小芯片，加工不易。“运用我们自主研发的技术对芯片进行研磨和抛光，加工精度可达0.2微米，崩边、裂纹等的概率也显著降低。”该公司总经理助理覃慧说，依靠这些细分领域关键技术，企业逐渐在竞争激烈的通信市场站稳脚跟，被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

“公司成长离不开各项政策大力支持。”覃慧说，这些年，公司和武汉农村商业银行合作，陆续获得5000万元授信额度，其中2000万元是通过质押专利获得的。

“武汉农村商业银行专利质押贷款的利率不高，再加上武汉市和东湖新技术开发区出台的贴息政策，我们实际执行的贷款年利率仅为2%。”覃慧说，新冠肺炎疫情发生后，得益于各项企业纾困政策，公司贷款利息更低。

今年上半年，受疫情多点散发影响，驿路通科技销售回款不畅，急需补充流动资金。交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行客户经理李夷非主动上门，为企业设计融资方案，在6月底发放了1000万元信用贷款。

李夷非说，驿路通科技的“拳头”产品无源光器件主要用于数据中心建设、5G建设等领域，市场前景好。分行为这笔贷款申请了3.7%的年利率，低于市场水平，预计能为企业节约财务成本7万元。此外，根据今年7月底武汉市有关部门出台的政策，企业还可以享受6个月1.9%的优惠利率，这又为企业节省了9万元的利息支出。

“企业在出口退税、研发费用加计扣除、人才补贴等方面也享受了很多支持。政策‘组合拳’打造更好发展环境。”覃慧说，公司已成长为全球芯片集成科技的关键元件供应商，拥有90多项国内授权专利和4项国际专利，正在研发智能物联网、数据中心高速模块等领域的先进技术，未来要继续加大研发力度，为国内光通信行业的发展和技术突破贡献自己的力量。

稳企纾困举措落地见效

本报记者 葛孟超

今年以来，受超预期因素影响，一些市场主体尤其是中小微企业面临订单减少、成本上涨等经营困难。对此，从26项降成本重点工作发布到扎实稳住经济的一揽子政策举措出台，各地区各部门密集出台实招硬招，为企业稳预期、减负担、增信心。

——超过3万亿元税费优惠“礼包”送达企业。

数据显示，截至7月20日，全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超过3万亿元。其中，2万多亿元增值税留抵退税款已退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍；上半年全国新增减税降费5074亿元；今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。

新的组合式税费支持政策给企业送去“真金白银”。国家税务总局副局长王道树说，截至7月20日，小微企业已获得新增减税降费和退税缓税缓费1.25万亿元；零售、餐饮、旅游、交通运输等受疫情影响较大的困难行业新增减税降费和退税缓税缓费5428亿元。

“大规模增值税留抵退税等政策红利持续释放，对提振市场主体发展信心、激发市场主体活力发挥了积极作用。”北京国家会计学院教授李旭红说。增值税发票数据显示，6月，全国小微企业销售收入同比增长5.8%，比5月提高3.2个百分点。

——融资成本下降，金融支持实体经济力度加大。

数据显示，上半年，人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。人民银行还发挥贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，1年期LPR和5年期以上LPR分别下降10个基点和20个基点。6月，新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点。

人民银行调查统计司司长阮健弘说，今年上半年，流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。

——缓缴社保费、发放稳岗补贴，稳企纾困政策见实效。

在广东，阶段性缓缴社保费政策实施范围扩大到22个困难行业和受疫情影响严重地区中小微企业等用人单位；在四川，对于企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，按每人1000元的标准，向企业发放一次性扩岗补助……数据显示，上半年，通过降费率和缓缴，减收失业保险费715亿元，全国共向584万户企业发放稳岗资金331亿元。

“市场主体是稳住就业基本盘的关键。”李旭红说，5月以来就业形势逐渐改善，主要得益于经济运行恢复叠加稳就业政策显效。应继续推动一系列稳企纾困政策落实落细，想方设法帮助中小企业减负脱困，让百姓有岗位、有收入。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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