本报记者 赵展慧

今年以来，交易所债券市场持续加大对实体经济的支持力度。数据显示，上半年交易所市场发行公司债券、资产支持证券、地方政府债券和政策性银行债券等各类债券2.64万亿元，其中公司债券累计发行2万亿元。截至今年6月末，交易所债券市场公司债券托管面值19.14万亿元。

支持民营企业，优化融资结构

“多亏专项支持计划提供了1亿元增信支持，帮助我们通过乡村振兴碳中和绿色公司债券融资5亿元，加速推进光伏电站项目。”晶科电力科技股份有限公司董事会秘书常阳说。

加强对民营企业融资支持是交易所市场支持实体经济的重点之一。今年5月，证监会推出创新支持工具——民营企业债券融资专项支持计划，由中国证券金融股份有限公司以自有资金为基础，联合承销机构，共同增信支持蔚能电池、晶科科技等8家民营企业发行9单产品，融资66.3亿元。今年上半年，证监会支持民营企业累计发行公司债券863亿元、资产支持证券1594亿元。

民营企业债券融资交易成本进一步降低。今年6月，证监会发布通知，对民营企业债券融资交易费用应免尽免。在交易所上市挂牌环节暂免各类费用的基础上，证监会指导沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。此次费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。

交易所债券市场还进一步优化融资结构，加大对绿色发展、乡村振兴、科技创新等重点领域的融资支持。上半年，共支持企业发行866亿元绿色公司债、80亿元乡村振兴公司债，并推出科技创新公司债，上半年累计发债329亿元。

盘活存量资产，扩大有效投资

今年4月28日，中交集团以湖北省咸宁市嘉通高速项目作为首发资产发行中交REIT成功上市，成为目前我国市场规模最大的基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目，募集资金93.99亿元。

中交集团本次通过基础设施REITs募集的资金，用于偿还项目公司存量银行贷款、相应经营负债和认购相应基金份额后，实现增量回收资金超20亿元。该部分资金将全部以资本金的方式投资于新的基础设施项目建设，带动总投资额近千亿元，从而实现以存量带增量、以融资促投资，形成“资产—资本—资金—投资”的良性循环。

去年6月，证监会创新性地采取“公募基金+资产支持证券”模式，启动了基础设施领域REITs试点，并与国家发改委在市场培育、项目推荐、审核注册等方面构建制度性、机制性安排。截至6月30日，已有14只基础设施REITs完成发行，共募集资金541亿元；已上市的12只REITs总市值530亿元，流动性高于一些成熟市场。

“基础设施REITs首批试点项目上市以来，总体运行平稳，市场初具规模。”证监会债券部有关负责人介绍，已上市项目涵盖收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流等多种资产类型，募集资金重点用于科技创新、绿色发展和民生补短板领域，回收资金带动投资的新项目总投资额超过2700亿元，产生了良好的示范效应。

证监会表示，下一步将扩大REITs试点范围，推动更多优质项目发行上市，尽快形成规模效应，促进投融资良性循环。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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