本报电 中国中信金融控股有限公司近日在京成立。据悉，中信集团于今年3月获得中国人民银行首批颁发的金控公司设立许可。根据规划，中信金控将统一持有集团内金融公司股权，积极打造一流金控平台，提升“全面风险防控、综合金融服务、先进科技赋能、统一客户服务”四大功能体系，构建“财富管理、资产管理、综合融资”三大核心能力，做强银行、证券、信托、保险、资管五大细分领域，为推动经济高质量发展持续注入动力。

（葛孟超）

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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