屈信明

规范信用卡业务经营行为既关系到群众的切身利益，符合百姓期待，也是促进信用卡业务高质量发展的题中应有之义

“银行业金融机构应当制定审慎稳健的信用卡发展战略”“加强对信用卡客户的资信审核”“严格规范信用卡分期业务管理”……前不久，中国银保监会、中国人民银行发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称《通知》），在强化信用卡业务经营管理、严格规范发卡营销行为、严格授信管理和风险管控等方面提出了明确要求，旨在规范信用卡业务经营行为，提升信用卡服务质效，促进信用卡业务在高质量发展中更好支持科学理性消费。

从方便消费支付，到可以用积分兑换“节日礼包”；从凭卡购物可享打折，到持卡可以享受道路救援、机场接机等服务……近年来，信用卡附加功能不断拓展，应用价值日益提升，受到许多消费者青睐，推动信用卡业务快速发展。中国人民银行发布的统计数据显示，截至去年底，信用卡和借贷合一卡已达8亿张。信用卡的普及发展，在方便群众支付和日常消费等方面发挥了重要作用。

然而，也应当看到，随着信用卡市场规模不断增长，部分银行业金融机构经营理念粗放，服务意识不强，风险管控不到位，存在侵害客户合法权益等行为。银保监会发布的数据显示，去年四季度，银行业消费投诉近半涉信用卡业务。就此而言，规范信用卡业务经营行为既关系到群众的切身利益，符合百姓期待，也是促进信用卡业务高质量发展的题中应有之义，势在必行。

此次《通知》具体内容，可谓有的放矢。比如，要求长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡，以刚性要求对部分机构以发卡量为导向的业务发展模式形成约束；明确“向客户展示分期业务收取的资金使用成本时，应当统一采用利息形式，并明确相应的计息规则，不得采用手续费等形式”，有利于让消费者“明白用卡、安心消费”。好政策重在落实。下一步，监管部门需持续加强对信用卡业务的风险识别处置，强化对信用卡业务相关活动的延伸监测。对金融机构而言，也应充分履行主体责任，对照有关要求认真自查自纠。

《通知》既是对信用卡业务的全面规范，也为转型发展带来了新机遇。比如，适应消费者金融需求升级变化，《通知》提出探索开展线上信用卡业务等创新模式，相关机构可以以此为契机，探索提升远程面签能力，优化业务流程管理，并在数字化场景应用等方面积极匹配市场变化和客户需求。这也将成为银行深化数字化转型、提升经营质效的重要尝试。可以预见，随着信用卡行业创新工作的持续推进，银行业将应用新技术、新渠道、新模式不断优化信用卡服务功能，丰富产品供给，信用卡业务发展模式将更趋向专业化、差异化、精细化，进一步实现惠民便民。

对消费者来说，要更好享受信用卡带来的便利，还需形成良好的消费习惯，珍惜个人信用，涵养金融素养。一方面，应充分考虑自身的实际需求和经济承受能力，做好财务规划，理性消费，避免过度透支。另一方面，应认识到，“以卡养卡”、违规套现等行为不可取，这种方式或可图一时小利，但会给个人信用和财务状况埋下隐患，甚至触犯法律。《通知》提出银行金融机构对所获知单一客户在其他机构的所有信用卡授信额度实施合并管理等要求，也将进一步防范此类情况的出现。

规范信用卡业务，事关生活，事关你我。监管部门加强监管力度，银行业金融机构加快转变信用卡业务发展方式、强化审慎合规经营、提高金融服务质效，广大消费者正确认识信用卡功能、树立理性消费观念、合理使用信用卡，必能让信用卡成为贴心的生活助手。

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)

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