原标题：产纤维素细菌能在火星生存

科技日报讯 （实习记者张佳欣）包括德国哥廷根大学研究人员在内的一个国际小组在研究康普茶在类似火星环境中存活的可能性时惊讶地发现，尽管模拟的火星大气破坏了康普茶培养物的微生物生态，但一种驹形杆菌属的能产生纤维素的细菌却存活了下来。这一发现发表在最近的《微生物学前沿》杂志上。

康普茶，也称为茶菌或蘑菇茶，是一种甜味碳酸饮料。它是通过将细菌和酵母加入糖和茶中，然后让混合物发酵而成的。

2014年，在欧洲空间局（ESA）的支持下，生物学与火星实验（BIOMEX）项目的研究人员将康普茶培养物送往国际空间站（ISS），以更好地了解纤维素作为生物标志物的稳健性、康普茶的基因组结构及其外星生存行为。这些样本在地球上被重新激活，并在一年半后在ISS外的模拟火星条件下又被培养了两年半。

研究人员对重新激活的培养物和单个康普茶培养物的元基因组进行了测序和生物信息学分析。他们发现，模拟的火星环境极大地破坏了康普茶培养物的微生物生态，然而驹形杆菌属的能产生纤维素的细菌幸存了下来。

结果表明，细菌产生的纤维素可能是它们在外星条件下生存的原因。这也提供了第一个证据，表明细菌纤维素可能是外星生命的生物标记物，而基于纤维素的膜可能是保护外星生物聚落中的生命的良好材料。

研究人员表示，实验结果或促进开发新的药物输送系统，如开发适合在太空使用的药物。由于在实验中，这些微生物能在暴露的培养物中富集，意味着它们可能在环境中的抗生素或金属存在的情况下存活，因此还可用于研究抗生素耐药性的变化。“这一结果表明，未来应该特别关注与太空医学中的抗生素耐药性相关的难题”。

(责编：罗知之、李楠桦)

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