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10余家券商“换帅”

◎ 记者 朱灯花
2022年08月15日09:50 | 来源：人民网－国际金融报　
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　　拍信创意 图

　　今年以来，券商高管变动频繁。

　　据记者统计，由于到龄退休、工作调整等原因，年内已有10多家券商的董事长发生变更，新掌舵人主要来自内部培养提拔、控股股东委派、同业流动等。其中数位70后新董事长登场，学历为硕士及以上。

　　分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，资本市场的全面注册制改革需要大量高素质人才作为支撑，目前金融行业高端人才供给缺口明显，高端人才流动更为频繁。券商频繁换帅也是券商为了适应这种变化的主动应对措施。此外，强大的股东背景往往可以给券商带来诸多优势。

　　“一把手”变动频繁

　　2022年内，券商高管变动频繁，“掌舵人”的变更尤为受关注。《国际金融报》记者梳理获悉，长江证券、光大证券、中银证券、国联证券、中国银河等10多家券商董事长变动。

　　变动原因包括到龄退休、工作变动及调整等。从走马上任的新董事长背景来看，大多数是机构内部培养提拔，也有控股股东委派，还有同业流动；且从业管理经验丰富、学历为硕士及以上，明显“年轻化”。

　　7月22日消息，由于工作原因，李石山辞去红塔证券董事长职务。

　　7月13日起，陈共炎到龄退休，54岁的陈亮担任中国银河董事长，其在证券领域有着丰富管理经验，2019年加入中国银河任职高管。

　　因组织调动，陆建强辞去财通证券董事长职务。7月1日，财通证券公告，53岁的章启诚担任新董事长，其此前是财通证券控股股东浙江金控的一把手，任职刚满3年。

　　因工作调动，姚志勇辞去国联证券董事长职务，70后葛小波于6月正式任职国联证券新董事长。

　　在寻得新主中国诚通后，诚通证券如今完成“改头换面”，向新控股股东靠拢，逐渐完成股权、人事变更，董事长张威于5月成为“新掌舵人”。从过往经历来看，张威来自中国诚通，具有丰富的相关管理工作经历，曾任中国诚通金融管理部总经理、诚通基金董事。

　　4月，因落实全面从严治党主体责任不力，闫峻受到责任追究，辞去光大证券董事长职务。6月14日起，光大证券新董事长赵陵“走马上任”，其此前在光大银行有过20多年管理工作经历，曾任光大银行副行长、董秘职务。

　　备受关注的还有，6月10日消息，因涉嫌严重违纪违法，中国证监会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年接受纪律审查和监察调查，无法履行民生证券董事长等相关职责，因此民生证券推举景忠代行董事长职务，时限为6个月。景忠是在民生证券工作长达30年的“元老级员工”，具备长期丰富的券商高管管理经验。

　　背靠大树好乘凉

　　董事长之变备受市场关注。近几年，券商在人才培育、储备上有何变化？券商背靠股东“大树”，有何优势？

　　上海国家会计学院国有资本运营研究中心主任周赟在接受《国际金融报》记者采访时表示，在政策支持下，证券行业迎来了重要发展机遇期，但也面临更高的要求和更大的挑战，特别是在人才结构优化上。资本市场的全面注册制改革需要大量高素质人才作为支撑，目前金融行业高端人才供给缺口明显，高端人才流动更为频繁。券商频繁换帅也是券商为了适应这种变化的主动应对措施。

　　在周赟看来，下一步，只有高质量发展的券商才能在市场上取得竞争优势，国内券商必将会加大人才培育的力度，提前储备符合本市场新变化的高素质人才。

　　记者注意到，部分董事长任职变动也与控股股东密切相关。在上述券商高管变动中，便有控股股东直接委派人员担任“新掌舵人”的情况。在当前竞争白热化背景下，券商除了靠自己，背靠股东“大树”同样重要。

　　就控股股东而言，Choice数据显示，48家上市券商中，太平洋证券等12家券商暂无控股股东，锦龙股份等6家实控人为个人；山西证券、财通证券、兴业证券、中原证券背后实控人为地方政府财政部门；而国元证券、国信证券等11家券商背后实控人为地方政府国资机构；光大证券实控人是国务院直属机构光大集团；东兴证券控股股东为中国东方资管，背后实控人是中国财政部。

　　周赟进一步指出，券商行业的竞争日趋激烈，强大的股东背景往往可以给券商带来诸多优势，例如，能够给券商提供持续的资本补充，支持其做大做强；支持其经营业务的快速发展，帮助其提升综合竞争力；改善券商的公司治理结构，促进其长期健康发展，使其能够获得更大的市场份额。

　　透镜公司研究创始人况玉清也向《国际金融报》记者分析，相比于头部券商，股东、董事长对于中小券商发展而言，作用很明显。券商控股股东如果有强大实力背景，一定程度上能够助力券商业务发展，包括提高资本实力、投行业务增量资源、两融等业务扩张等方面，而这些对券商业绩会有较大的弹性想象空间。

　　董事长薪酬受关注

　　作为券商董事长，从业资历深厚，学历大多在硕士及以上。48家上市券商中，大多数董事长为60后，13家为70后，“最年轻”的为1980年出生，年长的两位为50后。

　　券商董事长薪酬如何？

　　Choice数据显示，48家上市券商董事长2021年税前年薪差异较大，国金证券董事长税前年薪657.5万元，中信证券董事长税前年薪585.39万元，东方财富董事长税前年薪500万元。但也有数家券商董事长税前年薪低于100万元，有的甚至低于10万元。

　　近日，财政部发布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》，提出建立健全薪酬分配递延支付和追责追薪机制。对于金融企业高级管理人员及对风险有直接或重要影响岗位的员工，基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%，根据其所负责业务收益和风险分期考核情况进行绩效薪酬延期支付，绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年，确保绩效薪酬支付期限与相应业务的风险持续期限相匹配，国家另有规定的从其规定。

　　券商薪酬迎来改革。5月13日，中证协发布《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，提出要结合行业特点制定稳健薪酬方案，适度平滑薪酬发放安排，也要加强正向引导激励和反向惩戒约束作用。其中，对董事长等建立薪酬递延支付机制，明确使用条件、支付标准、年限和比例等内容。

　　业内人士直言，只有券商薪酬体系的基本原则和标准趋同和合理化后，行业内才能形成良性的人才竞争环境，才能有效地实现激励和风险防范的平衡。

(责编：罗知之、陈键)
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