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7月份能源生产保持增长 电力生产增速加快

2022年08月15日10:23 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，7月份，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产均保持增长。与6月份相比，原煤、天然气、电力生产增速加快，原油保持稳定增长。

原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产增速加快，进口降幅收窄。7月份，生产原煤3.7亿吨，同比增长16.1%，增速比上月加快0.8个百分点，日均产量1202万吨。进口煤炭2352万吨，同比下降22.1%，降幅比上月收窄10.9个百分点。

1—7月份，生产原煤25.6亿吨，同比增长11.5%。进口煤炭13852万吨，同比下降18.2%。

原油生产稳定增长，进口降幅略有收窄。7月份，生产原油1713万吨，同比增长3.0%，增速比上月放缓0.6个百分点，日均产量55.2万吨。进口原油3733万吨，同比下降9.5%，降幅比上月收窄1.1个百分点。

1—7月份，生产原油12000万吨，同比增长3.7%。进口原油28984万吨，同比下降4.0%。

原油加工量降幅收窄。7月份，加工原油5321万吨，同比下降8.8%，降幅比上月收窄0.9个百分点，日均加工171.6万吨。1—7月份，加工原油38027万吨，同比下降6.3%。

天然气生产增速加快，进口降幅收窄。7月份，生产天然气171亿立方米，同比增长8.2%，增速比上月加快7.8个百分点，日均产量5.5亿立方米。进口天然气870万吨，同比下降6.9%，降幅比上月收窄6.0个百分点。

1—7月份，生产天然气1267亿立方米，同比增长5.4%。进口天然气6221万吨，同比下降9.6%。

电力生产情况

电力生产增速加快。7月份，发电8059亿千瓦时，同比增长4.5%，增速比上月加快3.0个百分点，日均发电260.0亿千瓦时。1—7月份，发电4.77万亿千瓦时，同比增长1.4%。

分品种看，7月份，火电由降转增，水电、风电增速放缓，核电降幅收窄，太阳能发电增速加快。其中，火电同比增长5.3%，上月为下降6.0%；水电增长2.4%，增速比上月放缓26.6个百分点；风电增长5.7%，增速比上月放缓11.0个百分点；核电下降3.3%，降幅比上月收窄5.7个百分点；太阳能发电增长13.0%，比上月加快3.1个百分点。

(责编：杨曦、高雷)
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