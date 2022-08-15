人民网北京8月15日电 （记者孙阳）洞庭湖是我国第二大淡水湖，素有“鱼米之乡”和“天下粮仓”美誉。益阳作为“洞庭粮仓”，如何进一步挖掘数字经济潜能，带动农业经济发展，为乡村“智”富、乡村振兴添动能备受关注。8月14日，湖南益阳“山乡新巨变 共享新洞庭”系列活动开幕，会议由中共益阳市委员会、益阳市人民政府、民建湖南省委会、湖南省科学技术协会、政协益阳市委员会、58同城共同举办，围绕信息数字化推动农业智慧升级集思广益。

在“致力绿色安全 共享洞庭粮仓”益阳峰会上，58同城CEO姚劲波表示，益阳拥有浓厚的农业基础，广泛的互联网基础和精准的政策基础，这为益阳加速推动现代农业发展建设、走好乡村振兴数字化之路提供了强大助力。

据了解，近年来58同城充分发挥技术优势，深耕下沉市场，打造了58农业、58农服、58本地等乡村服务新矩阵。其中，58农业在四川、云南、陕西布局主产蓝莓、苹果、柑橘等集生产保鲜加工物流为一体的万亩数字农业基地，整合农业资源、成为全国农业现代化的标杆，为各地农业增效、农民增收、农村发展、乡村振兴创造了良好条件。

姚劲波介绍说，58同城将持续以科技赋能助力农产品附加值提升，推动农业产业转型创新发展，进一步推动“益村”平台的提质升级，为益阳特色农产品搭建消费平台，为益阳企业带来直接经济效益，为企业发展提振信心，通过拉动本地食、住、行、游、购、娱消费，为益阳的乡村振兴经济发展作出新的贡献。

据悉，58乡村振兴益阳示范基地将充分整合58同城及益阳市的资源禀赋，提供农产品主播培训、农产品电商、就业培训等九大运营服务，为镇村各级站点赋能，打造全省数字乡村与产业振兴样板。大会现场，58同城配合益阳市委市政府，正式启动了助农直播“百企上线”行动。

(责编：郭思邈、高雷)

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