人民网北京8月15日电 （记者夏晓伦）“几十年来，中国的自动化学科不仅取得了自身学科的壮大和伟大的发展，还孕育了中国许多新兴学科，推动了中国产业的发展。”中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁在近日召开的2021中国自动化大会上表示，今天许多带来颠覆性、变革性技术的人工智能也与自动化息息相关。

郑南宁还表示，在未来的时代，自动化不仅仅能够在中国大地上更加茁壮的成长，更能为人类造福，为地球的生命共同体而创造更加辉煌的未来。

中国科协党组成员、书记处书记张桂华表示，希望各方坚持聚焦国家战略需求，引领科技工作者集智攻关，提出更多高质量解决方案和决策建议，深化协同创新组织建设，促进产学深度融合，坚持聚焦人类共同挑战，不断深化与国际科技组织合作，提升我国在自动化领域的国际话语权和影响力。

云南省科协党组成员、副主席鲁斌表示，随着云计算、工业互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，自动化与信息、智能科学正在为经济社会发展注入新动能，深刻改变着人们的生产和生活方式。

江苏省科协副主席冯少东表示，将继续加强与中国自动化学会互融互通，深化双方合作共赢，携手为广大科技工作者提供更优质的服务，努力把科技人才资源优势转发为推动经济社会发展的动能，共同开创科技经济融合发展的新篇章。

中国自动化学会监事长、中国科学院自动化研究所研究员王飞跃表示，智能控制与人工智能同源同根，是智能方法走向应用进而完成其最终使命所必不可少的一个重要且关键性环节。在从工业化向智能化进军的征程中，智能控制会在知识自动化中发挥更加重要和关键的作用，成为社会智能化的新技术——智能技术的核心与支撑。

中国工程院院士、浙江大学教授潘云鹤指出，近年AI热潮的形成主动力之一，是深度学习技术推动图形识别水平的快速提升。以往AI研究的一大弱点便是视觉知识研究的不足，因此，视觉知识的研究与应用是AI向2.0发展的一个重要关键。视觉知识表达是AI的重要研究方向。AI2.0要令多种知识表达相通使用，也即多重知识表达，它将形成跨媒体智能和大数据智能的技术基础，是数据和知识双重驱动的人工智能的关键技术。

中国工程院院士、中国自动化学会特聘顾问、东北大学教授柴天佑在分析工业自动化与信息化技术在工业革命中的作用以及制造企业自动化与信息化现状和存在的主要问题的基础上，提出了工业智能的内涵及工业智能的智能化算法和管控系统面临的科学挑战问题，提出了工业互联网作为实现工业智能的基础设施和工业人工智能作为工业智能算法的基础。

中国工程院院士、中南大学教授桂卫华指出，工业智能技术、自动化技术，是在碳排放、碳中和的过程中可以发挥巨大作用。从智能感知、处理、决策、执行，把工业的操作从粗放型到精细化操作，到集约化，到高效化操作，就是我们实现的目的。实现了精细化，实现了高效化，我们就达到了减排降碳的目的。

(责编：郭思邈、高雷)

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