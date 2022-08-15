新华社北京8月15日电 题：抓住经济恢复关键期，巩固经济恢复基础——聚焦前7个月国民经济运行数据

新华社记者魏玉坤

国家统计局15日公布的今年前7个月经济运行情况显示，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济延续恢复态势，但受多重因素影响，经济回升的基础尚不稳固，保持经济运行在合理区间仍需加力。

国民经济延续恢复态势

7月份以来，国际环境更趋复杂严峻，国内本土疫情多点散发，叠加高温多雨不利因素，保持经济平稳运行难度有所加大。

国家统计局新闻发言人付凌晖在15日举行的国新办发布会上表示，面对复杂局面，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，及时精准控制疫情传播，有效实施稳经济一揽子政策举措，国民经济继续恢复。

经济主要指标保持恢复态势——

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%；全国服务业生产指数同比增长0.6%。社会消费品零售总额同比增长2.7%，全国固定资产投资（不含农户）环比增长0.16%，货物进出口总额同比增长16.6%。

从累计看，1至7月份，规模以上工业增加值同比增长3.5%，比1至6月份加快0.1个百分点；货物进出口总额同比增速比1至6月份加快1个百分点；社会消费品零售总额同比下降0.2%，降幅比1至6月份收窄0.5个百分点。

就业物价总体稳定，生产要素保障得到加强——

7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.6%，比上月下降0.2个百分点。全国居民消费价格同比上涨2.7%，低于全年3%左右的预期目标。

面对国际能源供给紧张，能源价格大幅上涨，国内能源保供持续加大，成效不断显现。

1至7月份，原煤、原油、天然气产量同比分别增长11.5%、3.7%和5.4%；全社会货运量降幅比1至6月份收窄0.1个百分点；全国港口货物吞吐量由降转增，同比增长0.1%。

经济转型升级态势持续——

1至7月份，高技术制造业增加值同比增长9%，高技术产业投资增长20.2%，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.1%，实物商品网上零售额增长5.7%；

7月份，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长112.7%和33.9%……

“生产供给继续恢复，就业物价总体平稳，对外贸易增势良好，民生保障有力有效，经济延续恢复态势。”付凌晖说。

经济恢复基础仍需巩固

“综合来看，7月份我国经济延续恢复态势，运行基本平稳。但是也要看到，受多重因素影响，经济恢复的势头边际放缓。”付凌晖说。

统计数据显示，7月份部分经济指标同比增速有所回落，如全国规模以上工业增加值增速比上月回落0.1个百分点，全国服务业生产指数增速比上月回落0.7个百分点，社会消费品零售总额增速比上月回落0.4个百分点。

“服务业生产指数回落的原因，一方面是房地产下行拉低了服务业生产指数，另一方面是部分接触型、聚集性服务业增长有所放缓。”付凌晖说，受多地疫情散发、汽车销售有所放缓等因素影响，7月份社零总额增速比上月有所放缓。

今年以来，青年人就业压力较大，失业率连续走高。付凌晖分析，7月份正值毕业季，大量毕业生进入劳动力市场求职，推高了青年人失业率。同时，企业受疫情冲击，生产经营困难，吸纳就业能力有所下降。

“从下阶段来看，推动经济持续恢复，保持经济运行在合理区间，仍然面临着不少风险和挑战。”付凌晖表示，从国际看，全球疫情蔓延，产业链供应链不畅，地缘政治冲突外溢影响持续，世界经济下行风险加大；从国内看，经济目前处在恢复进程中，市场需求的制约作用还是比较大，企业经营的困难还比较多，经济回升的基础还有待巩固。

抓住经济恢复关键期 力争实现最好结果

7月28日召开的中共中央政治局会议部署下半年经济工作时强调要“全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”。

“下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓住经济恢复关键期，着力扩大国内需求，着力稳就业稳物价，有效保障和改善民生，巩固经济恢复基础。”付凌晖说。

付凌晖表示，下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，针对就业总量压力和结构压力依然存在，要积极助企纾困，扩大就业岗位，加强对大学生等重点群体就业帮扶；针对服务业恢复势头有所放缓，要加大财政金融支持力度，积极引导服务业企业加快转型；针对企业产成品库存增加、资金周转紧张，要发挥专项债作用，扩大基础设施投资，带动相关制造业投资增长，落实好各项减税助企纾困政策，夯实工业生产恢复基础。

“在一系列防住疫情、稳住经济、保障发展安全的政策措施作用下，经济有望恢复向好，运行在合理区间。”付凌晖说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经