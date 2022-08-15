新华社昆明8月15日电 题：云南弥勒：触摸“石头地”的绿色脉动

新华社记者王明玉、郑博非、曾维

喀斯特地貌突出、水资源极度缺乏、土地石漠化程度高……曾经荒芜的“石头地”，如今已成为游人如织的花海。近年来，云南弥勒市坚持生态先行，蹚出一条绿色发展之路，激活这座城市振兴发展的动力。

以绿为底，增添“生态福利”

绿树成荫，花海绚烂，自然山水景观和多层次地形地貌融合……今年暑假期间，太平湖森林小镇景区内设有88个房间的木屋酒店一房难求。

然而，当园林工程师李伟和同事2014年第一次来到太平湖建设工地时，看到的是这一幕：典型的喀斯特地貌，石漠化严重，区域内90%都是缺水、少土、多石的山地。这里的农民将自己的耕作方式形象地称为“石窝窝里种苞谷”。

通过人工引水、土壤改良、植苗造林等方式，工程团队为12000余亩石漠化严重的山地披上了绿装。如今，景区覆盖8000余亩花卉苗木，成功栽种20余万株乔木、灌木，形成了由山顶生态林、山腰绿化景观林、山底复合农林、湖滨防护林和湿地水生植物组成的生态修复体系。

“以前一刮风，整个村子都是红色的沙。如今游客越来越多，村民享受到生态的福利。”弥阳街道太平村党总支书记康国其说，通过和景区一同打造生态旅游，村里主要路面拓宽到9米，绿化和水系景观更加丰富。

以绿为底，近年来弥勒市努力打造国家森林城市，将绿色生态融入景区的开发与保护中，形成太平湖、东风韵、可邑、红河水乡4个特色小镇，构建出独特的山水景观，不断改善城市旅游的生态环境。

以花为介，释放“产业动力”

凌晨4点半，上百名村民背着竹筐、头戴照明灯，在一片花海里采摘玫瑰……发展绿色产业，弥阳街道章保社区小河边村小组走出一条致富路。

“村里种了2000多亩玫瑰花，还开发出玫瑰酱、玫瑰茶、玫瑰精油等一系列深加工产品。”章保社区党总支书记杨金坤笑着说，200多户花农近年年均总收入约3000万元。

然而，一开始农户土地分散、积极性不高。2013年，小河边村小组采取土地返租倒包的方法，把分散的土地返租整理，形成种植基地后再租给农户，实现土地集中经营、产业规模化发展。杨金坤说：“9户党员自掏腰包率先种植，看到效益后，越来越多的村民开始种花。”

党员杨金虎在村里最早一批开始种花。2013年底流转自家土地后，他边学边种，如今成立了一家鲜花企业，还有了自家的工厂，吸纳村民来工作。目前，小河边村小组已经有40多名花产品经纪人，还有10多名大学生返乡创业。

农旅融合，让产品卖出去，把游客引进来。在进村口的玫瑰品种展示区，有99个不同品种的玫瑰花，许多游人驻足拍照；今年5月，小河边村小组第一届“玫瑰节”吸引了上万名游客进村“打卡”。

小河边村是弥勒市发展绿色经济助力乡村振兴的缩影。近年来，弥勒建成18万亩高原特色现代农业示范区，打造现代特色农业观光带、葡萄观光带、林果观光带等，不断释放产业动力，推动经济高质量发展。

以人为本，共享“发展红利”

村民马学良家现在吃晚饭的时间越来越早了。“以前吃完饭没地方去，现在每天不到5点就吃饭，就为了带着小孙子到家门口的甸溪河湿地公园散步。”

马学良家住弥阳街道禄丰社区太和营村小组，从家门口步行不到200米，就到了甸溪河湿地公园宽阔的步行道。

公园内，桥洞10余米宽的三孔桥下河道宽敞、水流清澈，而不远处的断残桥，不足2米的桥洞则记录着甸溪河的过往。

“以前河道很窄，哪敢想家门口会建这么漂亮的公园。”马学良说，过去甸溪河污染十分严重，天气炎热的时候，甚至要掩住口鼻才能从旁边经过。

2017年，弥勒市对甸溪河展开综合治理，治水、治污、治景、治村，涉及河道64公里。“还河于民，是治理的原则。”甸溪河湿地公园讲解员王彦菲说，项目一期已投资4.7亿元，完成了8.3公里的河道治理，目前甸溪河水质已达到Ⅲ类。

近年来，弥勒大力实施城乡绿化、美化、彩化，推进绿美城镇、绿美乡村、绿美景区等建设，绿化城市面山和通道10.62万亩，治理石漠化20.47万亩，全市森林覆盖率达48.3%，人居环境质量明显提升。

从无人问津的荒漠，到草长莺飞的森林小镇，弥勒这块曾经的“石头地”正旧貌换新颜，良好生态环境成为群众看得见的红利。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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