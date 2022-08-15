本报记者 周亚军 尹晓宇

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关注青年愿望、帮助青年发展、支持青年创业，今年以来，不少地方加大对高校毕业生自主创业的支持力度，完善促进创业的政策，为创业提供更有利的条件，为青年搭建更广阔的舞台。很多大学毕业生锐意进取，在创业中焕发出更加夺目的青春光彩。

资金补贴支持、导师全程辅导、联动资源优化服务……记者走访了解到，今年以来，不少地方加大对高校毕业生自主创业的支持力度，通过完善政策措施，帮助他们释放创业热情、启航青春梦想。

专项资金补贴——

支持范围更广

奖补力度更大

戴好VR眼镜，操纵遥控手柄，一架无人机平稳起飞后嗖地一下飞出了窗外，时而高空盘旋，时而俯冲翻转……在江苏南京的一处数字产业基地，南京信息工程大学毕业生袁霄将自己对无人机的兴趣做成了创业项目。

大学期间，袁霄和同学们一边优化设备，一边通过创业大赛积累经验。“当时我参加‘赢在南京’青年大学生创新创业大赛，获得了三等奖。”袁霄说，比赛结束后，他们不仅获得了30万元的项目资金和1万元奖金，还享受到南京市的优秀人才待遇。

南京持续优化创新创业政策，先后推出了“青年大学生宁聚计划”“宁聚新十条”等举措，构建从开业补贴、场租补贴、创业成功及带动就业补贴、创业贷款、融资配套等一系列创业支持政策。“我们还规定，政府投资开发的创业载体要安排30%左右的场地，免费提供给高校毕业生创业者。对遴选出的省级大学生创业示范园和江苏省大学生优秀创业项目，分别给予60万元和最高10万元的一次性补助。”江苏省人力资源和社会保障厅副厅长张宏伟介绍。

据统计，今年以来，江苏省人社部门共发放各类创业补贴1.71亿元，惠及10.03万人次，发放富民创业贷86.63亿元。1月至7月，共扶持大学生成功自主创业2.26万人，其中应届毕业生2285人。

“对大学生来说，有了创业的想法后，最先考虑的就是如何解决启动资金的问题。”韩静是海南大学美术与设计学院毕业生，创业之初一度为资金犯愁，但通过完成海南黎族文创产品设计、海南特色景观照明设计等创新创业训练项目，资金问题得到解决。“国家级创业大赛项目能提供1.5万元，省级的也有9000元。这些项目不仅锻炼了我们的本领，也保障了启动资金。”韩静说。

海南针对大学生创业出台了一系列支持政策，包括创业担保贷款、社会保险补贴、困难毕业生求职创业补贴等，将个人创业担保贷款额度提高到30万元，并对新发放的10万元以下的个人创业担保贷款取消反担保要求。

创业导师指导——

实打实传帮带

点对点解难题

商业计划书怎么做？设置公司股权架构需要注意哪些问题？袁霄曾对此一头雾水。

“赢在南京”大赛期间，当地人社部门为选手们安排了创业导师，帮助他们解决遇到的困难。比赛中，袁霄在创业计划书制作、路演答辩技巧等方面得到了导师的辅导，也了解了南京市的创业政策与环境。

“如果有财务方面的问题，还可以联系导师库里的财会导师。”南京市人力资源和社会保障局的工作人员介绍，导师库里有业界知名的创业者，还有投融资、财务管理、法律服务等机构的相关负责人。

“在持股比例上，怎样既保证创始人的权益又便于资本进入，导师帮我们做了基本设计，又请做企业服务的团队进行了法律评估。”袁霄说，在创业导师的建议下，公司除了品牌官网的运营，还在各大电商平台上积极开设官方店铺。目前，袁霄的团队已经开发出5个产品系列，申请了4项实用新型专利，产品销售到20多个国家和地区。

“江苏人社部门还会同教育、科技等部门组织省级创业指导专家走进高校，积极构建‘周有微课堂、月有基层行、季有圆桌对话、年有创业大赛’的创业服务新格局，为大学生创业提供更好条件。”张宏伟介绍。

海南则以创业大赛为平台，面向企业、投融资机构、高等院校、科研机构等征集创业导师，目前已累计征集7批159人。海南省人力资源开发局局长赵微介绍，海南每年会定期组织创业导师到高校，对参加创业大赛的优秀大学生创业项目进行跟踪指导。

辛军是海南自贸港创业大赛聘请的第一批创业导师之一，针对创业团队组建、项目资金筹集使用、核心竞争力的挖掘、营销策略等，为大学生创业者“做体检”，并联系协调创业者协会等方面帮助创业者解决遇到的问题。创业导师的辅导让韩静收获很大：“创业不仅要有激情，还要根据项目需求组建团队，不断补充各类人才。”

在海南师范大学国家大学科技园，大学生创业者也能享受到专职创业导师的辅导。“这里不仅免费提供可以拎包入驻的创新创业空间，还组建了由专职创业导师、专业教师和企业高管、天使投资人、投融资管理人员等组成的创业导师团队，近年来，已有28所高校师生创办的202家企业在此孵化。”科技园相关负责人说。

专业服务支持——

校内校外联动

多方资源共享

“船舶压载水是外来生物入侵的重要媒介，全球每年有过百亿吨压载水转移，数千个不同物种被带往世界各地，外来物种破坏当地生态平衡，造成很大经济损失。”仓乃梦是海南大学信息与通信工程学院的博士生，也是低洁净度海洋船舶压载水实时处理技术和产业化项目负责人。仓乃梦所在的团队通过多学科协同创新，解决了压载水的实时处理问题。

“科研团队拥有核心知识产权，已经通过校企合作的方式，实现技术转化。”仓乃梦说。

“2020年以前，海南登记的国际船舶数量仅有47艘，这两年新登记国际船舶数达到89艘，在国内压载水处理这个领域，海南拥有很好的市场前景。”辛军说，随着高校和创业孵化平台改革创新，产学研对接平台的搭建，一批与自贸港特色产业、优势业态相结合的创业项目开始绽放光彩。

“学校主动对接海南重点产业和重点园区，形成了校内外联动的创新创业机制。”海南大学教务处副处长耿刚说，截至目前，已孵化团队77支，累计融资额4550万元，有6家大学生创业公司在海南股权交易中心挂牌，年产值1.3亿多元，带动就业2000余人，“靶向无人船”等一批学生创新成果已经走向了技术转化之路。

为进一步凝聚创业载体发展合力，南京成立了“青创佳”创业园区联盟，通过构建创新、开放、共建、共享的协作模式实现资源共享。联盟首批有26个创业园区，联盟单位紧密联结高校、科研院所、领军企业等资源，为大学生提供项目申报、需求对接、法律咨询等服务，服务大学生创新创业。

本期统筹：陈亚楠

《 人民日报 》（ 2022年08月15日 04 版）

(责编：曹淼、杨迪)

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