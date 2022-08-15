编者按：“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确，“加强粤港澳产学研协同发展”，支持“粤港澳大湾区形成国际科技创新中心”。如今，粤港澳大湾区正努力建设全球科技创新高地，推动新兴产业发展。在这片热土上，科技创新、创新创业的火热实践每天都在向前推进。

香港城市大学深圳福田研究院院长陈福荣：

“深港合作实现‘1+1大于2’”

本报记者 程远州

“这台高时空分辨电子显微镜，是我们拥有完全自主知识产权的产品。”香港城市大学深圳福田研究院展厅里，院长陈福荣指着不久前生产出的样机，高兴地说：“深港合作实现‘1+1大于2’，这是香港研发、深圳转化的又一典型成果。”

在横跨深圳和香港合计3.89平方公里的区域内，河套深港科技创新合作区焕发着勃勃生机。近年来，来自香港的科学家和创业者纷纷踏上这块热土，掀起了科技创新、创新创业的热潮。

“近年来，我思考最多的问题，就是如何用好深港两地优势，实现‘1+1大于2’的效果。”陈福荣认为，推动高科技产业发展，人才、技术、资金、市场等要素缺一不可。“香港在基础研究、原始创新、知识产权保护等方面的优势，与深圳在应用研究、研发投入、产业集群等方面的强大竞争力叠加，形成了推动科技成果转化的强大合力。”

“福田研究院瞄准前沿基础研究，聚焦高时空分辨电子显微镜、4D打印、精准诊疗技术三大领域，整合深港资源力量，目前发展顺利。”陈福荣介绍。

近年来，越来越多香港青年来到福田研究院。

90后博士陈岩是高时空分辨电子显微镜项目组的负责人。“‘双城’紧密互动，将会吸引更多香港年轻人投入到深港合作的产业升级和融合发展中来。”陈岩说。

副研究员曹赵文博随导师来到福田研究院，瞄准的是4D陶瓷打印技术的产业化。此前在香港受场地和资金限制，项目一直没能进行进一步试验。现在，他有了新的机会。

如今，在河套深港科技创新合作区，“香港高校科研+深圳创新产业”的组合正结出累累硕果：5所香港高校在此布局，实质推进和落地的高端科研项目逾140个；未来网络试验设施国家重大科技基础设施项目、粤港澳大湾区数字经济研究院、粤港澳大湾区大数据研究院等一批科研领域的重要平台相继落户……

澳门大学中药学博士倪静云：

“让中医药养生融入日常生活”

本报记者 程 龙

与澳门一水之隔的广东珠海横琴，清风海韵，热潮奔涌。澳门大学中药学博士倪静云的“中医药梦”，就在这里实现。

“作为澳门人，应该抓住当下难得的历史机遇，做一些对中医药发展传承有意义的事。”2021年9月，倪静云和搭档创办的珠海横琴澳叶健康科技有限公司在横琴注册成立，主要从事研发、生产中医药眼部健康产品等。

“来横琴，找对地方了！”7年前的夏天，倪静云下定了来横琴逐梦的决心。横琴，这个与学校一墙之隔的地方，是一片干事创业的热土。

“出于对中医药的热爱，我想让中医药古方与现代科技相结合，用新的视角和产品形式，让中医药养生融入日常生活。”倪静云这样讲述自己的创业初心。

2021年9月，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布，明确“着眼建设世界一流中医药生产基地和创新高地”。这是横琴发展的新机遇，也是中医药发展的新机遇。倪静云欣喜地发现，自己的“中医药梦”拥有了前所未有的广阔舞台，“身处横琴粤澳深度合作区建设的澎湃浪潮中，感觉有股力量推着自己不断前进。”

“目前，我们公司已上市产品5个，还在研发阶段的保健食品药品项目8项。科研成果已申报7项专利，其中3项是发明专利、2项是实用新型专利。”说起公司的发展，倪静云信心满满。

如今，横琴粤澳合作中医药科技产业园里，“中医药+科技”的创新氛围越来越浓，200多家医药健康企业共同构成传统中医药产业科技创新和产学研合作的庞大产业集群。“合作区有很多优惠政策，对企业发展起到了非常重要的推动作用。我们将加大研发力度，招聘更多优秀人才，用实际行动为澳门经济适度多元发展贡献力量！”倪静云说。

90后香港创业青年吴嘉惠：

“为创业者营造温馨的家”

本报记者 罗艾桦

来自香港的90后青年、“时间桌子”联合办公空间创始人吴嘉惠，一大早就来到位于广东广州天河区的办公室。

“我的努力目标是为创业者营造温馨的家。”5年前，吴嘉惠来到广州，倾力打造“时间桌子”联合办公空间，为入驻的企业和项目提供商务租赁、商业咨询、政策对接、技术支持等服务。“‘时间桌子’，意思是‘时间和空间的结合’。不同公司的人共享办公环境，不但可以节省租赁费用，还可以与其他团队分享信息、知识、技能、想法、社交圈等，应该会受到创业青年的欢迎。”吴嘉惠介绍。

在吴嘉惠和团队的努力下，“时间桌子”从纸上的概念成长为创新创业基地：2018年，与“天河区港澳青年之家”一起打造创业基地；2021年，南沙创享湾“时间桌子”开业；2022年，把广州天河区员村街的老旧棉纺厂厂房改造成“超级城市客厅”，融入图书馆、无人健身房、精品咖啡和大湾区创新创业基地等新兴业态……目前，在“时间桌子”落地的港澳台青年项目累计超过40家，其中有3家高新技术企业。

记者了解到，落户“时间桌子”的共享充电宝品牌“醒电”，已与多个商超、地铁等建立合作关系，覆盖内地近百个城市；香港万御科技有限公司通过超高密度的LED灯带旋转，让消费者实现裸眼3D，打造出3D悬空影像系统，获得2021香港资讯及通讯科技奖……“‘时间桌子’帮企业节省了大量时间和成本，从前期设计装修办公场地，到后期提供市场人才专业咨询等增值服务，‘时间桌子’的服务让我的团队可以专注于产品提升和市场拓展。”“醒电”首席执行官谢建松说。

“对创业者而言，时代和舞台非常重要。在粤港澳大湾区，我们港澳青年创业者只要足够努力，有创新精神，就一定能把握机遇、实现梦想。”吴嘉惠说。

90后科技企业创业青年张峻彬：

“大湾区给我们带来大机遇”

本报记者 贺林平

下午5时，广东东莞松山湖生态园里，云鲸智能科技（东莞）有限公司的库房外停了十几辆大货车，整齐堆放的白色箱子被往来穿梭的叉车送进货仓，发往全国各地。

“这些是我们自主研发生产的智能扫拖机器人。别看它个头小，里面集结了数百项专利。”32岁的云鲸创始人、首席执行官张峻彬笑着告诉记者。

在松山湖科学城，东莞市政府引入香港科技大学教授李泽湘团队打造机器人产业基地。基地聚集了来自港澳和内地的优秀人才资源，截至目前，孵化科技企业60家，截至2021年累计总营收超过56亿元。张峻彬的事业正是起步于此。2015年，研究生毕业的张峻彬抱着试一试的心态，向李泽湘教授投出简历，开启了自己的创业道路。

“作为李教授最早一批引入基地的创业者，我们刚开始面临很多困难。我想研发能自己洗拖布的‘扫拖一体机器人’，但有太多技术难题要攻克。”张峻彬介绍，在云鲸第一代产品的研发中，光拖布形状就调换了20多遍，前后试验了200多次。“有一次，产品临近上市，我们突然发现圆形拖布拖地时中间会留缝。有同事建议换三角形拖布，但一旦做出调整，产品上市时间至少延后3个月，还会造成公司几百万元的损失。”张峻彬和团队商量后，最终下定了决心：“换！”

如今，云鲸推向市场的两代扫拖机器人，拖布都是三角形的，两块布交叉旋转拖地，中间无缝衔接。“今年‘618’，两款产品全平台的销售额达到了4亿元。产品的大卖，也证明我们的坚持是对的。”张峻彬说。

6年来，云鲸的创新横跨三维感知、人工智能物体识别、大数据应用等多个领域，累计申请技术专利400多项。

张峻彬将成绩归功于粤港澳大湾区优良的创新创业生态，“拿我们云鲸来说，就是由港科大团队孵化，在深圳设立研发中心，又在珠三角地区获得了强大的产业化支持。大湾区给我们带来大机遇！”

《 人民日报 》（ 2022年08月14日 06 版）

(责编：曹淼、杨迪)

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