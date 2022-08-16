本报北京8月15日电 （记者廖睿灵）国家统计局15日公布的能源生产情况月度报告显示，与6月份相比，7月份原煤、天然气、电力生产增速加快，原油保持稳定增长。其中，生产原煤3.7亿吨，同比增长16.1%，增速比上月加快0.8个百分点，日均产量1202万吨。进口煤炭2352万吨，同比下降22.1%，降幅比上月收窄10.9个百分点。

数据显示，7月份，原油生产稳定增长，进口降幅略有收窄。生产原油1713万吨，同比增长3%，增速比上月放缓0.6个百分点，日均产量55.2万吨；进口原油3733万吨，同比下降9.5%，降幅比上月收窄1.1个百分点。此外，天然气生产增速加快，进口降幅收窄。7月份，生产天然气171亿立方米，同比增长8.2%，增速比上月加快7.8个百分点，日均产量5.5亿立方米。进口天然气870万吨，同比下降6.9%，降幅比上月收窄6个百分点。

7月份，电力生产增速加快，发电8059亿千瓦时，同比增长4.5%，增速比上月加快3个百分点，日均发电260亿千瓦时。分品种看，火电由降转增，水电、风电增速放缓，太阳能发电增速加快。其中，火电同比增长5.3%，上月为下降6%；太阳能发电增长13%，比上月加快3.1个百分点。1—7月份，共发电4.77万亿千瓦时，同比增长1.4%。

(责编：胡永秋、袁勃)

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