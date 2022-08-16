本报记者 王俊岭

近年来，河南省驻马店市汝南县大力发展新能源电动车产业，打造集整车生产、零部件配套、研发创新、销售服务为一体的电动车产业集群。目前，汝南县电动车企业纷纷开足马力，加紧生产，确保按期完成生产订单。图为工人在汝南县立马新能源电动车产业园生产线上组装产品。

新华社记者 朱 祥摄

日前，广西壮族自治区500千伏神华国华广投北海电厂送出工程第三、四标段神华至美林站线，顺利通过全线验收。该工程是广西重大电源项目送出工程、南方电网重点工程，建成后将进一步满足当地经济和社会发展的电力需求。图为南方电网广西玉林供电局工作人员对该工程线路开展竣工验收作业。

佘 晟摄（人民视觉）

8月15日，国家统计局发布7月份国民经济运行情况。7月份，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情散发多发的不利局面，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力实施稳经济一揽子政策措施，生产供给继续恢复，就业物价总体平稳，对外贸易增势良好，民生保障有力有效，经济延续恢复态势。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，世界经济滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固。下阶段，要抓住经济恢复关键期，着力扩大国内需求，着力稳就业稳物价，有效保障和改善民生，巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

主要指标稳中有进

工业生产稳定增长、服务业继续恢复、升级类商品销售较为活跃、贸易结构持续改善……7月份，不少重要领域都显现积极信号。

据付凌晖介绍，总的来看，7月份国际环境更趋复杂严峻，世界经济复苏放缓，全球通胀压力居高难下。同时，国内本土疫情多点散发，多地频发，叠加高温多雨不利因素，保持经济平稳运行难度有所加大。具体来看，经济恢复主要表现在多个方面。

主要生产需求指标保持恢复态势。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长3.5%，比1—6月份加快0.1个百分点。服务业生产指数同比下降0.3%，降幅比1—6月份收窄0.1个百分点。同时，1—7月份，货物进出口总额同比增长10.4%，比1—6月份加快1个百分点；社会消费品零售总额同比下降0.2%，降幅比1—6月份收窄0.5个百分点。

经济转型升级态势持续。1—7月份，高技术制造业增加值同比增长9%，高技术产业投资增长20.2%；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.1%。7月份，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长了112.7%和33.9%。

生产要素保障得到加强。1—7月份，原煤、原油、天然气产量同比分别增长11.5%、3.7%和5.4%；全社会货运量降幅比1—6月份收窄0.1个百分点；全国港口货物吞吐量由降转增，同比增长0.1%。

就业形势总体稳定

今年以来，受超预期因素影响，就业压力有所加大。1—7月份，全国城镇新增就业783万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。

付凌晖说，从7月份情况看，就业状况主要呈现以下几个特点：

一是就业主体人群就业继续改善。7月份，25—59岁成年人失业率为4.3%，比上月回落0.2个百分点，已接近去年同期水平，表明就业基本盘保持基本稳定。

二是农民工群体就业好转。7月份，外来农业户籍人口失业率为5.1%，比上月回落0.2个百分点，继续低于整体失业率水平。

三是大城市失业率下降。7月份，31个大城市城镇调查失业率为5.6%，比上月回落0.2个百分点。

四是青年人就业持续承压。7月份，16—24岁城镇青年人失业率为19.9%，比上月上升0.6个百分点。

“一方面，企业受疫情冲击，吸纳就业能力有所下降。尤其是青年人就业占比较高的第三产业恢复缓慢，制约了青年人就业。另一方面，青年人进入到劳动力市场，目前更多倾向于稳定性比较强的岗位，求职期待和现实岗位需求存在落差，也影响了青年人的就业入职。”付凌晖说，中国就业形势总体稳定，失业率连续回落，但就业总量压力和结构压力依然存在。下阶段，还要继续落实好各项稳经济一揽子政策举措，积极助企纾困、扩大就业岗位、加大稳就业力度，加强对大学生等重点群体就业帮扶，推动就业形势稳定向好。

回升向好前景可期

接下来中国经济走势如何？付凌晖表示，尽管面临困难和挑战，但是中国经济韧性强、潜力大、空间广的特点明显，长期向好的基本面没有改变，在一系列防住疫情、稳住经济、保障发展安全的政策措施作用下，经济有望恢复向好，运行在合理区间。

国内需求恢复拉动逐步增强。1—7月份，基础设施投资同比增长7.4%，连续3个月加快；制造业投资同比增长9.9%，继续保持较快增长。同时，在疫情防控更加精准和促消费政策作用下，居民消费有望逐步恢复。7月份，限额以上汽车类商品零售额同比增长9.7%，继续保持较快增长。

生产供给恢复有望延续。能源保供持续发力，采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业有望平稳增长。产业链供应链堵点卡点逐步打通，汽车等重点行业恢复正常生产，对于工业的支撑作用会继续发挥。随着生产生活秩序恢复，服务业市场需求也会逐步回暖，带动服务业生产回升。

高水平开放红利会继续显现。“1—7月份，货物进出口总额同比增长10.4%，这既有我国生产供给能力强、产品竞争力强的因素，也有全球通胀压力加大背景下我国出口产品成本优势的影响。还要看到，我国积极扩大对外开放，推进共建‘一带一路’，加快自贸区建设，发展外贸新业态、新模式，为外贸发展注入新的活力。”付凌晖说，下阶段，大规模留抵退税、专项债发行使用等支持实体经济发展政策持续发力，也会推动经济回升向好。

(责编：胡永秋、袁勃)

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