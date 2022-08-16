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7月份生产原煤3.7亿吨

火电发电量增速由降转增

2022年08月16日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月15日电　（记者丁怡婷）国家统计局15日公布的数据显示，7月份，我国原煤生产增速加快。生产原煤3.7亿吨，同比增长16.1%，增速比上月加快0.8个百分点，日均产量1202万吨；进口降幅收窄。进口煤炭2352万吨，同比下降22.1%，降幅比上月收窄10.9个百分点。1—7月份，生产原煤25.6亿吨，同比增长11.5%。

　　根据中国煤炭运销协会发布的调度报告，7月份，随着高温天气范围扩大，全国日用电负荷屡创新高，火电出力快速增长。7月份火电发电量同比增长5.3%，上月为下降6%，增速由降转增。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月16日 06 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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