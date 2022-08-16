本报记者 马 原

不久前，国家电网浙江台州35千伏柔性低频输电示范工程建成投运。该工程实现了海上清洁能源降频直送，极大提升了海上新能源传输效率，并将显著降低海上风电消纳时的损耗。

“台州柔性低频输电示范工程攻克了柔性低频输电领域成套设计、核心装备和关键技术的制高点，工程中应用的技术可适用于中远海域风电送出、电缆化供电的海岛及城市电网等多种场景。”国网台州供电公司副总工程师汤义勤介绍，工程的投运为新能源的输送和消纳积累了宝贵经验。

在“双碳”行动实施背景下，节能降耗已成为新型电力系统建设的重要内容和区域绿色发展的重要指标。近年来，国家电网聚焦“双碳”目标，在浙江通过绿色低碳电力基础设施建设、持续优化服务模式、加快推动数智融合等一系列措施，正逐步构建形成立体式节能减排矩阵。

在交通领域，截至5月底，已建成全省公交、城市公共和高速公路等各类充电站2594座、充电桩超过1.98万个。此外，国家电网大力推进电能替代，今年仅在浙江省就累计推广实施替代项目7569个、替代电量23.5亿千瓦时。在有世界小商品城之称的义乌，国网金华供电公司根据不同路段照明需求，以“一路一策”分批实施改造，目前已完成义乌30余条道路路灯改造，将5500余盏传统钠灯更换为节能LED路灯，去年仅该项目就节约用电量156万余千瓦时。

为了进一步助力中小企业绿色发展，由国网浙江电力双创中心设立的国家绿色技术交易中心发布《绿色技术支持中小微企业助力碳达峰碳中和专项计划》，精选10项绿色技术领域知识产权面向中小微企业实施开放许可。截至目前，交易中心累计上架绿色技术1302项，覆盖20余个省（自治区、直辖市），促成交易近200项，交易额突破3亿元。

依托浙江省能源大数据中心，国网浙江电力推动能效管理与数字技术深度融合。其打造的“节能降碳e本账”应用可结合企业综合能效水平与申报情况为企业分配用能预算，目前已在杭州等6个地市开展试点，共2488家重点企业完成基准能耗核定及月度用能计划分解。

国家电网在浙江创新推出的“工业碳效码”可为全省工业企业提供碳效评估结果，目前已归集全省企业经营、能源、税收数据信息2300万条，推动绿色技改项目2200余个。

温州永嘉泵阀业是产值达到300亿元的特色产业集群。国网温州供电公司通过推出基于企业用能和碳排放的综合分析报告，深入泵阀重点企业开展用能诊断，进行综合能效分析，为企业提供合理高效的用能分析和指导，帮助泵阀企业加快产线节能改造。

数字技术还被应用于高层楼宇的低碳节能改造。国网杭州供电公司滨江供电分公司针对楼宇能耗强度大、柔性互动手段少等问题，通过物联网、大数据、云计算、数字孪生等先进技术手段深度融合、楼宇节能减碳空间潜力深度挖掘，打造精细化、柔性化、智能化的楼宇精细用电新模式。预计今年年底前，滨江第一批将完成30座建筑节能改造，形成1.5万千瓦的负荷调控。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 06 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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