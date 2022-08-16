7月境内外汇供求保持基本平衡
2022年08月16日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月15日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局15日公布了7月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，7月，在银行结售汇方面，银行结汇2203亿美元，售汇2212亿美元；在银行代客涉外收付款方面，银行代客涉外收入5143亿美元，对外付款5255亿美元。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月，受分红派息等季节性因素影响，企业、个人等非银行部门涉外收支呈现小幅逆差，属于在平衡区间内的正常波动。当前涉外收支状况并未改变境内外汇供求总体格局，7月银行结汇和售汇规模基本相当，综合考虑其他供求因素，境内外汇供求保持基本平衡。
《 人民日报 》（ 2022年08月16日 06 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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