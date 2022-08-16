原标题：着力发挥融资引领作用 国家开发银行全面服务东北振兴

“现在的伊通河，水更清澈，臭味也没有了，每天早晨下楼沿河慢跑一圈，都会觉得神清气爽。”自南向北、穿城而过的伊通河，是长春人民的母亲河，侯先生从小居住在伊通河畔，对这条河有着很深的感情。“前些年，伊通河污染挺严重，气味大、蚊虫多，夏天都不敢开窗，我们一度想要搬走了。”

近年来，为加快控制水污染、改善水环境，进一步提升城市品质，长春市委、市政府把伊通河及支线的水生态综合治理工程作为“一号工程”实施。国家开发银行吉林分行积极响应、主动作为，先后向伊通河流域水环境综合治理工程等项目授信374亿元、发放贷款252亿元，其中今年以来发放贷款66.8亿元，为项目顺利推进提供了坚实的资金保障，累计支持伊通河流域截污纳管120公里、清淤347万立方米。经过综合治理的伊通河水质明显改善，环境显著提升，生态环境全面恢复。“现在挺庆幸当时没搬走。”侯先生笑着说。

在开发性金融支持下，焕发新颜、展现新气象的不只是伊通河。“十四五”以来，开发银行积极落实党中央、国务院有关决策部署，认真履行国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组成员单位职责，从维护国家“五大安全”战略高度，着力发挥融资引领作用，加大对东北地区城市群建设、沿海经济带发展、基础设施补短板、产业结构调整升级、生态环保、现代农业等重点领域支持力度，为推动“十四五”时期东北振兴取得新突破作出积极贡献。“十四五”以来，开发银行已累计向东北地区发放贷款2763亿元，其中，今年以来发放1043亿元。

在辽宁，开发银行辽宁分行近日牵头与辽宁省交投集团及合作方签订京哈高速绥中至盘锦段改扩建项目、本桓高速项目、凌绥高速项目等三个高速公路项目基础设施基金合同，金额60.75亿元，并于8月12日实现首批6.17亿元资本金投放，有效弥补此前困扰项目建设的资本金缺口。上述三个项目是国家高速公路网和辽宁“双核两轴四通道”综合立体交通网中的重要组成部分，总里程达636公里，总投资超过700亿元，是辽宁省近年来规模最大的交通基础设施建设项目，建成后将为辽宁加快建设交通强省、服务东北振兴注入强劲动力。日前，上述三个项目同步开工，拉开了辽宁省新一轮高速公路建设的序幕。

大连市近年来加大新型基础设施建设力度，加快推进产业结构调整。2021年7月，东北首个、目前我国北方算力最大的人工智能计算中心项目在大连签约落地。该项目一期工程总投资6亿元，项目建成后具备100P人工智能算力和4P高性能算力（HPC）的峰值性能，可支持人工智能重大应用的模型训练，广泛服务于科研教学、智慧制造、智慧城市、智慧医疗、智能交通等领域。开发银行大连分行牵头发放银团贷款2.2亿元，为项目建设提供了及时、高效的金融服务。今年以来，该分行综合运用多元化金融产品，已累计向大船集团、大橡塑、自贸区产业园等重点项目发放贷款64.3亿元，为区域制造业高质量发展作出积极贡献。

黑龙江是祖国的“大粮仓”，粮食总产量连续12年位居全国第一。其中，北大荒作为我国耕地规模最大、现代化程度最高、综合生产能力最强的国家重要商品粮基地和粮食战略后备基地，在保障国家粮食安全中发挥着关键作用。几代北大荒人在这里挥洒青春，用汗水和热血，将北大荒变成了富饶的“北大仓”，铸就了北大荒精神。多年来，开发银行黑龙江分行聚焦服务国家战略，持续深化与北大荒集团战略合作，特别是“十四五”以来，累计向北大荒集团13个项目授信43.5亿元，发放贷款39.9亿元，重点支持其在粮食收储、食用油加工及粮食流通等板块加快深化改革步伐，助力北大荒集团粮食总产量连续11年保持在400亿斤以上，实现“十八连丰”。“北大荒种一年，一亿人吃一年”，在开发性金融助力下，国家粮食安全“压舱石”更加稳固。

在内蒙古东部地区，开发银行内蒙古分行“十四五”以来已发放贷款147.8亿元，为现代化交通网络、重大水利工程、能源基地建设、生态环保等重点领域发展提供了有力支持。

近日，开发银行制定了进一步提升服务东北振兴质效的工作方案，明确了开发性金融支持东北地区产业转型升级、城乡均衡发展、基础设施建设、保障生态和粮食安全等重点领域的具体措施和差异化信贷政策。下一步，开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足职能定位、聚焦主责主业，系统谋划、全面推进，围绕东北地区重点和优势领域持续加大支持力度，助力东北走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路。（记者 孟扬）

(责编：曹淼、杨迪)

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