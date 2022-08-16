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原标题：房地产市场下行态势趋缓

8月15日，国家统计局发布70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。7月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数略增。受疫情、高温、项目交付问题等因素影响，7月份房地产市场仍面临一定下行趋势；市场分化比较明显，一线城市商品住宅销售价格环比微涨，二三线城市环比整体呈降势、同比降幅扩大。

国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，7月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有40个和51个，比上月分别增加2个和3个。

7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅较上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平；二手住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降0.3%，降幅均与上月相同。

绳国庆介绍，从同比看，一线城市商品住宅销售价格涨幅回落，二三线城市降幅扩大。7月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比下降城市有48个，个数与上月相同；二手住宅销售价格同比下降城市有61个，比上月增加4个。

7月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.1%和0.9%，涨幅比上月均回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.5%和2.5%，降幅比上月分别扩大0.3个和0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.2%和3.9%，降幅比上月分别扩大0.4个和0.2个百分点。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年以来，房地产市场整体呈现下行态势，房地产投资有所下降。房地产行业规模较大、链条较长、牵涉面较广，对经济增长和社会民生影响较大。各地因城施策，支持刚性和改善性合理住房需求，出台多项稳定房地产市场政策，房地产市场总体下行态势趋缓。从销售看，1月份至7月份，全国商品房销售面积下降23.1%，降幅比上半年略有扩大，但低于1月份至5月份降幅；全国商品房销售额下降28.8%，比上半年收窄0.1个百分点，连续两个月降幅收窄。

付凌晖介绍，尽管最近有些地方出现了房地产项目交付问题，但从全国看，大部分施工期在两年以上、接近交付期的房地产开发项目建设进度保持平稳，总体风险可控。总的看，房地产市场呈现下行态势，当前整体上处于筑底阶段。随着房地产市场长效机制不断完善，因城施策效果逐步显现，房地产市场有望逐步企稳。

业内普遍认为，当前房地产市场关键在于增强各方对房地产行业的信心。应千方百计保交楼，保护好购房者的利益，加快个别房企风险化解，根据实际情况稳定房地产开发企业的经营状况。当前，各地仍积极因城施策出台稳楼市举措，预计将更好满足刚需和改善性购房需求。

(责编：罗知之、陈键)

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