陈果静

原标题：外汇市场运行总体平稳

8月15日，国家外汇管理局公布的统计数据显示，7月份，银行结汇14833亿元人民币，售汇14894亿元人民币；1月份至7月份，银行累计结汇100950亿元人民币，累计售汇95556亿元人民币。

“我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求延续基本平衡。”就7月份外汇收支形势，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示。7月份，受分红派息等季节性因素影响，企业、个人等非银行部门涉外收支呈现小幅逆差，属于在平衡区间内的正常波动，8月上旬为上百亿美元顺差。今年以来，我国跨境资金流动总体稳定，表现出相对均衡的发展态势。个别渠道出现的短期波动和季节性变化没有改变跨境资金流动基本平衡的总体格局，我国国际收支结构仍然保持稳健。

王春英认为，当前涉外收支状况并未改变境内外汇供求总体格局，7月份银行结汇和售汇规模基本相当，综合考虑其他供求因素，境内外汇供求保持基本平衡。我国外汇储备规模保持稳定，截至7月末，外汇储备余额为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，主要受汇率折算和资产价格变化等因素影响。

当前，外汇市场交易理性有序，结售汇意愿保持稳定。7月份，衡量结汇意愿的结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为71%，处于近年来较高水平，较6月份提升6.1个百分点；衡量售汇意愿的售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为67%，较6月份提升1.8个百分点，总体稳定。

“经常账户延续顺差在维护我国外汇供求平衡中发挥着重要作用。”王春英表示。初步统计，上半年，我国经常账户顺差1691亿美元，同比增长45%；与国内生产总值之比为1.9%，继续处于合理均衡区间，7月份经常账户仍延续合理规模顺差。今年以来，经常账户相关涉外收支和结售汇顺差均处于近年来高位，是我国重要的外汇资金来源渠道。其中，货物贸易表现出较强韧性，7月份货物贸易涉外收支顺差421亿美元，体现了我国产业链供应链的相对优势以及近年来转型升级成效。

王春英表示，外部环境中的不稳定不确定因素依然较多，但我国继续高效统筹疫情防控和经济社会发展，国内经济持续恢复，长期向好的基本面不会改变。同时，我国外汇市场韧性增强，有基础有条件继续保持平稳运行。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经