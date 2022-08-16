本报北京8月15日电 （记者曲哲涵） 财政部会同水利部认真研究，及时调度各地耕地受旱面积、因旱临时饮水困难的大牲畜数量等情况，于8月12日下达河北、山西、内蒙古、河南、陕西、甘肃、宁夏、青海等8省份水利救灾资金2亿元，对受灾地区水利抗旱调水、兴建救灾所需抗旱水源等给予补助。

财政部会同水利部认真研究，加快调度灾损情况，于8月12日下达辽宁省水利救灾资金8000万元，支持辽宁省做好暴雨洪水应对、水毁灾损水利工程设施修复等相关工作，重点对江河湖泊堤坝、水库及其涵闸、泵站、河道工程等水毁灾损水利设施开展修复，切实保障防汛安全。

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 15 版）

(责编：罗知之、陈键)

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